Wta Wuhan, Errani e Paolini ai quarti nel doppio: Mihalikova-Nicholls battute in rimonta

Le azzurre, teste di serie numero 8, si impongono 4-6 6-2 10-5 in poco più di un’ora e mezza. Venerdì sfideranno Danilina e Zhang, seconde favorite del torneo.

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale del torneo di doppio al Wta 1000 di Wuhan. Le due azzurre, teste di serie numero 8, hanno superato in rimonta al secondo turno la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls con il punteggio di 4-6 6-2 10-5.

La coppia italiana ha completato la rimonta in poco più di un’ora e mezza di gioco, reagendo dopo aver ceduto il primo set per 6-4.

Rimonta azzurra dopo il primo set

Errani e Paolini hanno cambiato passo nella seconda frazione, dominata per 6-2, prima di completare l’opera nel match tie-break.

Nel parziale decisivo le azzurre si sono imposte per 10-5, assicurandosi così un posto tra le migliori otto coppie del torneo cinese.

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Ai quarti sfida a Danilina e Zhang

Venerdì Errani e Paolini affronteranno la kazaka Anna Danilina e la cinese Zhang Shuai, rispettivamente numero 7 e numero 5 del ranking e seconde teste di serie del tabellone.

Per la coppia italiana arriva dunque un altro passo avanti nel Wta 1000 di Wuhan, con in palio l’accesso alle semifinali.