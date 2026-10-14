Mondiali pista, Italia in finale nell’inseguimento a squadre: sfida alla Danimarca per l’oro

Ganna, Lamon, Magagnotti e Milan superano la Gran Bretagna in 3’35”332 e assicurano una medaglia agli azzurri. Giovedì 15 ottobre la finale contro i danesi. In corsa per il podio anche il quartetto femminile.

L’Italia è in finale nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Il quartetto formato da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan ha superato la Gran Bretagna in semifinale, assicurandosi così almeno la medaglia d’argento.

Gli azzurri hanno fermato il cronometro sul tempo di 3’35”332 e torneranno in pista domani, giovedì 15 ottobre, per giocarsi il titolo mondiale contro la Danimarca.

Italia-Danimarca per il titolo

La formazione italiana avrà dunque la possibilità di salire sul gradino più alto del podio nella finale per l’oro. La sfida per la medaglia di bronzo vedrà invece opposte Gran Bretagna e Australia.

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Donne, Italia in semifinale contro la Germania

Resta pienamente in corsa per le medaglie anche l’inseguimento a squadre femminile.

Il quartetto composto da Elisa Balsamo, Martina Alzini, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini ha chiuso la propria prova in 4’10”275, ottenendo il terzo tempo.

Davanti alle azzurre si sono piazzate la Gran Bretagna, prima in 4’08”055, e la Germania, seconda con 4’09”978.

Proprio contro le tedesche l’Italia disputerà la semifinale, in programma giovedì 15 ottobre, con in palio un posto nella finale per il titolo.