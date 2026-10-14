Giro del Veneto, trionfa Alessandro Covi: vittoria sul Monte Berico

Il varesino della Jayco AlUla conquista la prima vittoria stagionale imponendosi in volata a Vicenza davanti ad Anthon Charmig e Benoît Cosnefroy. Cinque italiani nella top 10.

Alessandro Covi vince il Giro del Veneto. Il varesino della Jayco AlUla conquista la sua prima vittoria stagionale imponendosi sullo strappo finale del Monte Berico, a Vicenza, e succede a Isaac del Toro nell’albo d’oro della corsa.

La gara si è decisa dopo un finale ad alta intensità. Negli ultimi 30 chilometri il ritmo è salito sensibilmente, con Fabio Christen e Marc Hirschi che hanno provato ad attaccare all’inizio dell’ultimo giro.

Il loro tentativo è stato però neutralizzato a circa sei chilometri dal traguardo, preparando così il terreno per la volata conclusiva.

Covi parte lungo e resiste a Charmig

Covi ha lanciato lo sprint con una lunga progressione sullo strappo finale ed è riuscito a resistere al ritorno di Anthon Charmig della Uno-X Mobility, secondo sul traguardo.

Terza posizione per Benoît Cosnefroy, mentre Fabio Christen ha chiuso quarto.

La giornata ha regalato anche una forte presenza italiana nelle prime dieci posizioni. Oltre al successo di Covi, Christian Scaroni ha terminato quinto, Alessandro Fancellu sesto, Ludovico Crescioli nono e Simone Velasco decimo.

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Giro del Veneto, l’ordine d’arrivo

1. Alessandro Covi (Team Jayco AlUla) 3h35’52”

2. Anthon Charmig (Uno-X Mobility) s.t.

3. Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) s.t.

4. Fabio Christen (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.

5. Christian Scaroni (XDS Astana Team) s.t.

6. Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) s.t.

7. Roger Adrià (Movistar Team) s.t.

8. Clément Izquierdo (Cofidis) s.t.

9. Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) s.t.

10. Simone Velasco (XDS Astana Team) s.t.