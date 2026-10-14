Mondiali pista, Wiebes vince lo Scratch al fotofinish: Martina Fidanza quarta

A Shanghai l’olandese conquista il terzo titolo iridato consecutivo nella specialità, precedendo Lara Gillespie e Maria Martins. L’azzurra resta ai piedi del podio.

Lorena Wiebes si conferma campionessa del mondo dello Scratch femminile ai Mondiali 2026 di ciclismo su pista di Shanghai. L’olandese conquista il terzo titolo iridato consecutivo nella specialità al termine di una volata risolta soltanto al fotofinish contro l’irlandese Lara Gillespie. Quarto posto per Martina Fidanza.

Wiebes, grande favorita della vigilia, ha dovuto lavorare più del previsto per imporsi al termine dei 40 giri. Alle sue spalle Gillespie ha conquistato l’argento, mentre il bronzo è andato alla portoghese Maria Martins.

Wiebes resiste al ritorno di Gillespie

La gara è rimasta su ritmi contenuti fino a sette giri dalla conclusione, quando la francese Valentine Fortin ha provato ad anticipare il gruppo.

Wiebes ha controllato l’azione e negli ultimi due giri ha iniziato a risalire le posizioni, pur trovandosi costretta a percorrere più strada rispetto alle rivali.

L’olandese ha lanciato l’azione decisiva nell’ultimo giro e ha rilanciato lo sprint nei metri conclusivi. Gillespie è riuscita a rimontare fino a portarsi praticamente sulla stessa linea, ma il colpo di reni di Wiebes le ha consegnato il successo per pochi centimetri.

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Fidanza chiude al quarto posto

Martina Fidanza, già campionessa mondiale dello Scratch nel 2021 e nel 2022, non è invece riuscita a trovare lo spazio necessario per inserirsi nella lotta per le medaglie.

L’azzurra è rimasta inglobata nel gruppo nella fase decisiva e, pur aumentando il ritmo negli ultimi metri, non è riuscita a recuperare il margine dalle prime tre, chiudendo così al quarto posto.

Per Wiebes si tratta del terzo titolo mondiale consecutivo nello Scratch, dopo quelli conquistati a Ballerup nel 2024 e a Santiago del Cile nel 2025.