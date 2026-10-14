Atletica, Larissa Iapichino è numero 1 al mondo nel salto in lungo: prima volta in carriera

La 24enne toscana sale in vetta al ranking mondiale di World Athletics con 1.358 punti, superando Tara Davis-Woodhall. Un altro traguardo in una stagione segnata dal titolo europeo e dal record italiano.

Larissa Iapichino è la nuova numero uno al mondo del salto in lungo. Oggi, mercoledì 14 ottobre 2026, l’azzurra è salita per la prima volta in carriera in vetta al ranking di World Athletics, coronando una stagione vissuta da protagonista.

La 24enne toscana, allenata dal padre Gianni Iapichino e figlia d’arte di Fiona May, guida la classifica con 1.358 punti, davanti alla statunitense Tara Davis-Woodhall, scesa a 1.353.

Il sorpasso sulla campionessa olimpica

Alla vigilia dell’aggiornamento Iapichino era ancora seconda. A determinare il cambio al vertice è stata la scadenza dei punti che Davis-Woodhall aveva conquistato l’anno scorso al Meeting Athlos di New York.

L’azzurra ha così superato la statunitense, campionessa olimpica a Parigi 2024 e campionessa del mondo, che aveva dovuto chiudere in anticipo la stagione a causa di un incidente stradale.

Una stagione da protagonista, con il record italiano

La leadership mondiale arriva al termine di un’annata straordinaria. Iapichino ha conquistato il titolo europeo, ha vinto gli Ultimate Championships, si è messa al collo l’argento ai Mondiali indoor e ha stabilito il nuovo record italiano con 7,12 metri, cancellando lo storico primato della madre Fiona May.

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Le cinque gare che valgono la vetta

Il ranking mondiale si basa sulla media delle cinque migliori prestazioni di ogni atleta. Questi i risultati che hanno portato Iapichino al primo posto:

1.456 punti: vittoria agli Ultimate Championships (6,90 m)

1.364 punti: secondo posto nella tappa di Diamond League a Eugene (7,12 m, record italiano)

1.337 punti: secondo posto nella finale di Diamond League (6,86 m)

1.326 punti: oro agli Europei (7,00 m ventoso)

1.309 punti: argento ai Mondiali indoor (6,87 m)

La top 5 del ranking mondiale

1. Larissa Iapichino (Italia) 1.358

2. Tara Davis-Woodhall (Stati Uniti) 1.353

3. Alyssa Jones (Stati Uniti) 1.328

4. Monae’ Nichols (Stati Uniti) 1.326

5. Malaika Mihambo (Germania) 1.325

Verso il 2027, tra Valencia e Pechino

Per l’azzurra comincia ora la preparazione invernale. Nel mirino ci sono la stagione indoor, che culminerà con gli Europei al coperto di Valencia, e poi quella all’aperto, con l’appuntamento clou dei Mondiali di Pechino a settembre.