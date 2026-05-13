Volley femminile, VNL 2026: Velasco convoca 30 azzurre. Ci sono Egonu, Sylla e Antropova

Il commissario tecnico ha ufficializzato il gruppo per la Volleyball Nations League 2026: si parte il 3 giugno a Brasilia contro la Bulgaria. Finali il 22-26 luglio a Macao.
Il commissario tecnico Julio Velasco ha ufficializzato la lista delle 30 azzurre che disputeranno la Volleyball Nations League 2026. Le convocazioni arrivano a distanza di poche settimane dalla conferenza stampa del 28 aprile a Milano, in cui erano già state presentate le liste delle atlete per la stagione estiva delle Nazionali.
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Le 30 convocate per la VNL 2026
Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro, Chidera Blessing Eze, Asia Bonelli, Francesca Scola.
Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino, Ilenia Moro, Federica Pelloni.
Opposti: Merit Adigwe, Paola Egonu, Josephine Obossa, Giorgia Frosini, Binto Diop.
Schiacciatrici: Alice Tanase, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova, Alessia Bolzonetti, Alice Nardo.
Centrali: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Sarah Luisa Fahr, Anna Danesi, Linda Manfredini, Katja Eckl, Yasmina Akrari.
Il calendario delle azzurre in VNL
Week 1 (3-7 giugno) — Brasilia, Brasile 3 giugno, ore 21:30: Italia-Bulgaria 6 giugno, ore 01:00: Italia-Olanda 6 giugno, ore 20:30: Italia-Turchia 7 giugno, ore 19:30: Italia-Brasile
Week 2 (17-21 giugno) — Manila, Filippine 17 giugno, ore 10:00: Italia-Repubblica Ceca 18 giugno, ore 14:00: Italia-Serbia 20 giugno, ore 10:00: Italia-Stati Uniti 21 giugno, ore 14:00: Italia-Giappone
Week 3 (8-12 luglio) — Hong Kong, Cina 8 luglio, ore 11:00: Italia-Ucraina 10 luglio, ore 14:30: Italia-Belgio 11 luglio, ore 10:30: Italia-Canada 12 luglio, ore 14:00: Italia-Cina
Finali (22-26 luglio) — Macao, Cina