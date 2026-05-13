Coppa del Mondo di canoa velocità, l’Italia riparte da Brandeburgo

Dopo le due medaglie conquistate a Szeged, la nazionale azzurra affronta la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo a Brandeburgo. Venti gli atleti convocati nella velocità, al via anche la paracanoa per l’esordio internazionale del 2026.

La Coppa del Mondo di canoa velocità si sposta in Germania. Dopo il weekend inaugurale di Szeged, chiuso dall’Italia con due medaglie, il circuito internazionale approda a Brandeburgo per il secondo appuntamento stagionale, in programma da giovedì 14 a domenica 17 maggio.

Quattro giornate di gare che vedranno protagonisti gli specialisti della velocità ma anche il debutto stagionale della paracanoa nel massimo circuito internazionale.

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Venti azzurri convocati per Brandeburgo

Sono 20 gli atleti selezionati dall’Italia per la tappa tedesca.

Kayak maschile

Convocati:

Federico Zanutta

Nicolò Volo

Giovanni Francesco Penato

Francesco Lanciotti

Andrea Schera (Fiamme Gialle)

Giacomo Cinti

Giacomo Rossi (Carabinieri)

Andrea Domenico Di Liberto (Fiamme Azzurre)

Tommaso Freschi (CC Aniene)

Alessio Campari (Kayak Cremona Sport)

Kayak femminile

Al via:

Lucrezia Zironi

Meshua Marigo

Giada Rossetti

Sara Daldoss (Fiamme Azzurre)

Irene Bellan (Fiamme Oro)

Agata Fantini (Marina Militare)

Canadese maschile e femminile

Convocati:

Carlo Tacchini

Gabriele Casadei

Nicolae Craciun (Fiamme Oro)

Tra le donne:

Olympia Della Giustina (Fiamme Oro)

Esordio stagionale per la paracanoa

La tappa di Brandeburgo segna anche il debutto internazionale 2026 della paracanoa italiana.

Gli azzurri presenti:

Amanda Embriaco

Mirko Nicoli

Christian Volpi (Stato Maggiore Difesa)

Cristian Piazza (Idroscalo Club)

Francesco Vallon (KC Monfalcone)

Marius Bogdan Ciustea (CC Aniene)

Saif Eddine Gasmi (CC Ferrara)

Omar Diabang (CUS Torino)

Viktoryia Pistis Shablova (LNI Cagliari)

Zakaria Abakar Nouracham (Circolo MM Nazario Sauro)

Il programma della tappa tedesca

La manifestazione scatterà giovedì 14 maggio con batterie e semifinali.

Le prime finali sono previste venerdì 15 maggio, mentre il weekend assegnerà la maggior parte delle medaglie. Come da tradizione, domenica spazio anche alle prove sui 5000 metri.

Tutti gli equipaggi azzurri

Kayak maschile

K1 200 M: Andrea Domenico Di Liberto

K1 500 M: Alessio Campari, Tommaso Freschi

K1 1000 M: Andrea Schera, Giacomo Rossi

K2 500 M: Giacomo Cinti-Andrea Domenico Di Liberto | Federico Zanutta-Giovanni Francesco Penato

K4 500 M: Federico Zanutta, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo, Giovanni Francesco Penato

Kayak femminile

K1 200 W: Irene Bellan

K1 500 W: Agata Fantini, Meshua Marigo

K1 1000 W: Lucrezia Zironi, Agata Fantini

K2 500 W: Lucrezia Zironi-Giada Rossetti | Irene Bellan-Meshua Marigo

K4 500 W: Sara Daldoss, Irene Bellan, Giada Rossetti, Meshua Marigo

Canadese maschile

C1 200 M: Nicolae Craciun

C1 500 M: Nicolae Craciun

C1 1000 M: Gabriele Casadei, Carlo Tacchini

C1 5000 M: Carlo Tacchini

C2 500 M: Gabriele Casadei-Carlo Tacchini

Canadese femminile

C1 200 W: Olympia Della Giustina

C1 500 W: Olympia Della Giustina

Dove seguire le gare

Le competizioni saranno disponibili tramite il servizio ufficiale di risultati online e attraverso gli aggiornamenti sui canali social federali Facebook e Instagram.

Le gare saranno trasmesse anche in live streaming sul canale YouTube dell’International Canoe Federation tramite mini-abbonamento mensile.