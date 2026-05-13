Coppa del Mondo di canoa velocità, l’Italia riparte da Brandeburgo

Dopo le due medaglie conquistate a Szeged, la nazionale azzurra affronta la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo a Brandeburgo. Venti gli atleti convocati nella velocità, al via anche la paracanoa per l’esordio internazionale del 2026.
La Coppa del Mondo di canoa velocità si sposta in Germania. Dopo il weekend inaugurale di Szeged, chiuso dall’Italia con due medaglie, il circuito internazionale approda a Brandeburgo per il secondo appuntamento stagionale, in programma da giovedì 14 a domenica 17 maggio.
Quattro giornate di gare che vedranno protagonisti gli specialisti della velocità ma anche il debutto stagionale della paracanoa nel massimo circuito internazionale.
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Venti azzurri convocati per Brandeburgo
Sono 20 gli atleti selezionati dall’Italia per la tappa tedesca.
Kayak maschile
Convocati:
- Federico Zanutta
- Nicolò Volo
- Giovanni Francesco Penato
- Francesco Lanciotti
- Andrea Schera (Fiamme Gialle)
- Giacomo Cinti
- Giacomo Rossi (Carabinieri)
- Andrea Domenico Di Liberto (Fiamme Azzurre)
- Tommaso Freschi (CC Aniene)
- Alessio Campari (Kayak Cremona Sport)
Kayak femminile
Al via:
- Lucrezia Zironi
- Meshua Marigo
- Giada Rossetti
- Sara Daldoss (Fiamme Azzurre)
- Irene Bellan (Fiamme Oro)
- Agata Fantini (Marina Militare)
Canadese maschile e femminile
Convocati:
- Carlo Tacchini
- Gabriele Casadei
- Nicolae Craciun (Fiamme Oro)
Tra le donne:
- Olympia Della Giustina (Fiamme Oro)
Esordio stagionale per la paracanoa
La tappa di Brandeburgo segna anche il debutto internazionale 2026 della paracanoa italiana.
Gli azzurri presenti:
- Amanda Embriaco
- Mirko Nicoli
- Christian Volpi (Stato Maggiore Difesa)
- Cristian Piazza (Idroscalo Club)
- Francesco Vallon (KC Monfalcone)
- Marius Bogdan Ciustea (CC Aniene)
- Saif Eddine Gasmi (CC Ferrara)
- Omar Diabang (CUS Torino)
- Viktoryia Pistis Shablova (LNI Cagliari)
- Zakaria Abakar Nouracham (Circolo MM Nazario Sauro)
Il programma della tappa tedesca
La manifestazione scatterà giovedì 14 maggio con batterie e semifinali.
Le prime finali sono previste venerdì 15 maggio, mentre il weekend assegnerà la maggior parte delle medaglie. Come da tradizione, domenica spazio anche alle prove sui 5000 metri.
Tutti gli equipaggi azzurri
Kayak maschile
- K1 200 M: Andrea Domenico Di Liberto
- K1 500 M: Alessio Campari, Tommaso Freschi
- K1 1000 M: Andrea Schera, Giacomo Rossi
- K2 500 M: Giacomo Cinti-Andrea Domenico Di Liberto | Federico Zanutta-Giovanni Francesco Penato
- K4 500 M: Federico Zanutta, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo, Giovanni Francesco Penato
Kayak femminile
- K1 200 W: Irene Bellan
- K1 500 W: Agata Fantini, Meshua Marigo
- K1 1000 W: Lucrezia Zironi, Agata Fantini
- K2 500 W: Lucrezia Zironi-Giada Rossetti | Irene Bellan-Meshua Marigo
- K4 500 W: Sara Daldoss, Irene Bellan, Giada Rossetti, Meshua Marigo
Canadese maschile
- C1 200 M: Nicolae Craciun
- C1 500 M: Nicolae Craciun
- C1 1000 M: Gabriele Casadei, Carlo Tacchini
- C1 5000 M: Carlo Tacchini
- C2 500 M: Gabriele Casadei-Carlo Tacchini
Canadese femminile
- C1 200 W: Olympia Della Giustina
- C1 500 W: Olympia Della Giustina
Dove seguire le gare
Le competizioni saranno disponibili tramite il servizio ufficiale di risultati online e attraverso gli aggiornamenti sui canali social federali Facebook e Instagram.
Le gare saranno trasmesse anche in live streaming sul canale YouTube dell’International Canoe Federation tramite mini-abbonamento mensile.