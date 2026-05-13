Europei di taekwondo 2026: Iurlaro in semifinale, terza medaglia azzurra di fila a Monaco

Il 19enne pugliese, campione d’Europa Under 21 in carica, supera tre incontri senza perdere un round nei -63 kg e sfiderà in semifinale la testa di serie numero uno. Italia sul podio per la terza giornata consecutiva.

L’Italia del taekwondo non si ferma a Monaco di Baviera. Ai Campionati Europei 2026 arriva la terza medaglia consecutiva in altrettante giornate di gara: dopo il bronzo di Dennis Baretta nei -68 kg e l’argento di Abdelrahman Touiar nei -58 kg, è Ludovico Iurlaro a regalare un nuovo podio alla spedizione azzurra. Il 19enne pugliese ha conquistato l’accesso alle semifinali nella categoria -63 kg, non olimpica, nel torneo continentale di livello G4 valido per il ranking mondiale e olimpico.

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Iurlaro, percorso netto: tre incontri senza cedere un round

Il cammino di Iurlaro verso la semifinale è stato di assoluta autorità. Il campione d’Europa Under 21 in carica ha superato nell’ordine il portoghese Dmytriy Agapov, l’ucraino Samir Mirzoiev e l’albanese Ernest Merdanaj, senza concedere nemmeno un round a nessuno dei tre avversari. Va sottolineato come ottavi e quarti abbiano risentito di alcuni problemi fisici accusati dagli avversari, ma il giovane azzurro ha comunque gestito ogni incontro con personalità e lucidità, confermando la propria crescita sul palcoscenico internazionale assoluto.

In semifinale sfida al numero uno del seeding

Il prossimo ostacolo sarà il più difficile: in semifinale Iurlaro troverà il norvegese Kristian Storsul Borgen, testa di serie numero uno del tabellone. Un confronto complicato, ma che in caso di successo spalancherebbe al pugliese le porte della finale per il titolo europeo. Intanto il primo podio con la Nazionale maggiore è già realtà.

Pezzolla eliminata ai sedicesimi, Alessio assente

Non va a segno invece Lucia Pezzolla nei -57 kg. L’azzurra era partita bene contro la francese Kanelya Carabin, testa di serie numero uno, vincendo il primo round per 6-1. La rivale ha però rimontato e si è imposta al terzo round decisivo per 5-3, eliminando la pugliese al primo turno. Assente infine Simone Alessio: pur comparendo inizialmente tra i convocati, l’azzurro non figurava nel tabellone della categoria -87 kg.