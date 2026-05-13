Infortunio serio e ritiro dagli Internazionali di Roma: Roland Garros in forte dubbio - Sportface.it

Infortunio serio e ritiro dagli Internazionali di Roma: Roland Garros in forte dubbio

Arthur Fils è durato appena 22 minuti agli Internazionali di Roma, abbastanza per far scattare l’allarme in Francia e troppo poco per capire davvero dove sarebbe potuto arrivare nel torneo. La partita contro Andrea Pellegrino si è trasformata quasi subito in un problema fisico, poi in un ritiro, poi in una domanda che adesso pesa: riuscirà a esserci al Roland Garros?

Il francese ha incassato due break di fila, ha chiesto un lungo medical time-out e ha provato a rientrare in campo, ma è rimasto lì soltanto un altro game prima di stringere la mano all’italiano. Pellegrino è così avanzato al terzo turno, mentre Fils ha lasciato Roma con una preoccupazione molto più grande del risultato.

Il dolore all’anca e la scelta di fermarsi

Il punto vero è arrivato dopo, con le parole dello stesso Fils a L’Equipe: “Ho sentito dolore all’anca durante il secondo game. Nel corso della partita ho provato di tutto. Ho chiamato il fisioterapista per cercare di riprendermi, ma non ha funzionato. Purtroppo ho dovuto fermarmi poco dopo”.

Non è poco, soprattutto a due settimane da Parigi. Fils ha aggiunto che farà cure, parlerà con il suo team e poi prenderà decisioni, ammettendo anche una cosa abbastanza chiara: “Non avrei dovuto correre rischi prima del Roland Garros”.

Il problema è che il francese arrivava da un momento molto buono. Semifinali a Miami e Madrid, titolo a Barcellona, tennis in crescita, fiducia alta. Era uno dei nomi caldi della primavera sulla terra, uno di quei giocatori che magari non partono favoriti a Parigi, ma possono diventare fastidiosi per chiunque.

Fils conosce già il peso degli stop. Un problema alla schiena lo aveva tenuto fuori per buona parte della scorsa stagione e per questo il nuovo allarme fisico viene letto in Francia con una certa inquietudine. Roma ha lasciato una crepa evidente: quando un giocatore così in forma si ferma dopo pochi minuti, il dubbio non è più rumore di fondo.