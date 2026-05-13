America’s Cup su Sky e NOW: dalle regate di Cagliari alla finale storica di Napoli, tutto in diretta

Sky acquisisce i diritti della 38ª Louis Vuitton America’s Cup: si parte il 21 maggio a Cagliari e si chiude a luglio 2027 a Napoli, prima volta in Italia per la competizione velistica più iconica al mondo.

La vela più spettacolare del mondo sbarca su Sky. La piattaforma ha acquisito i diritti di trasmissione della 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup, garantendo al pubblico italiano la copertura integrale di tutti gli eventi: dalle regate preliminari di Cagliari, in programma dal 21 al 24 maggio 2026, fino alla fase finale che si disputerà per la prima volta in Italia, nelle acque del Golfo di Napoli, a partire dal 10 luglio 2027. Tutto disponibile su Sky e in streaming su NOW.

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La Road to Naples parte dalla Sardegna

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Tra pochi giorni le acque della Sardegna ospiteranno la prima regata preliminare della cosiddetta “Road to Naples”, il percorso che porterà i migliori team velici del mondo verso la finale napoletana. Il programma completo comprende le future Regate Preliminari, la Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series e infine la Louis Vuitton 38ª America’s Cup Match. In calendario anche la Women’s America’s Cup e la Youth’s America’s Cup, entrambe in programma a giugno 2027.

Le voci dei protagonisti

Entusiasta dell’accordo Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment di Sky: “L’America’s Cup torna nella Casa dello Sport di Sky e questa volta lo fa entrando nella storia: per la prima volta il trofeo più iconico della vela mondiale approda in Italia, a Napoli. Sarà anche un’occasione per mostrare al mondo la bellezza e l’unicità del Golfo di Napoli”. Marzio Perrelli, Amministratore Delegato dell’America’s Cup Partnership, ha sottolineato come Sky rappresenti “il punto di riferimento nelle trasmissioni sportive”, mentre il Presidente dell’America’s Cup Partnership Grant Dalton ha evidenziato “la reazione delle emittenti di tutto il mondo all’arrivo dell’America’s Cup in Italia”, definendo il coinvolgimento di Sky fondamentale per valorizzare l’evento in tutto il Paese.

Copertura multipiattaforma

Sky Sport seguirà tutte le fasi della competizione con aggiornamenti e contenuti anche su SkySport.it e sui canali social ufficiali: Instagram, Facebook, X, YouTube, TikTok e WhatsApp.