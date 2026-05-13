Europei Senior di Karate a Francoforte dal 20 al 24 maggio: l’Italia cerca il bis dopo Yerevan

Dal 20 al 24 maggio 2026 Francoforte ospita i Campionati Europei Senior di Karate EKF, uno degli appuntamenti più attesi della stagione internazionale. I migliori karateka del continente si sfideranno per i titoli europei nelle categorie individuali e a squadre, con il parakarate che torna ad essere parte integrante del programma.
L’edizione 2026 giunge a un anno di distanza dagli Europei di Yerevan, chiusi con la Germania prima nel medagliere davanti a Italia e Spagna. Gli azzurri avevano però conquistato il maggior numero di medaglie complessive: un primato che rappresenta un punto di partenza solido in vista di Francoforte.
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Il programma
Le gare si articolano su cinque giorni presso la sede di Francoforte:
- 20-22 maggio – Eliminatorie, semifinali e ripescaggi di tutte le categorie
- 23-24 maggio – Finali individuali e a squadre
In gara le categorie individuali di kata e kumite maschile e femminile, le prove a squadre e il parakarate.
In palio anche i pass per Hangzhou
L’evento assegnerà inoltre i posti per la Karate World Cup 2026 di Hangzhou: si qualificheranno le migliori cinque squadre europee per ciascuna delle quattro categorie team, rendendo la competizione ancora più ricca di significato.
L’Italia
La nazionale azzurra arriva agli Europei dopo una prima parte di stagione molto positiva, culminata con la storica Premier League di Roma. Tra campioni iridati ed europei, atleti esperti e giovani in cerca di affermazione, la squadra italiana si presenta con grandi ambizioni. Anche il parakarate azzurro è atteso tra i protagonisti: lo scorso anno l’Italia ha condiviso con la Francia il primato nel numero di medaglie conquistate nella specialità.
Dove seguire le gare
Le competizioni saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della WKF.