Musetti, adesso è ufficiale: salta il Roland Garros 2026. Ecco il motivo

Il tennista azzurro annuncia sui social l’infortunio riportato dopo la sconfitta con Ruud agli ottavi del Masters 1000 di Roma. Necessarie alcune settimane di riposo.

Brutta notizia per il tennis italiano in vista del secondo Slam stagionale. Lorenzo Musetti ha annunciato oggi, mercoledì 13 maggio, che non potrà prendere parte al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha rivelato sui propri canali social di aver riportato una lesione al retto femorale in seguito all’infortunio accusato agli Internazionali d’Italia, del quale aveva già parlato dopo la sconfitta contro Casper Ruud negli ottavi del Masters 1000 di Roma.

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Musetti: “Una notizia che mi pesa enormemente”

“Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero”, ha scritto Musetti in un post su Instagram. “Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente”. Il tennista toscano ha poi voluto ringraziare il pubblico romano per il calore dimostrato durante il torneo: “Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati”.