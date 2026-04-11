Volley femminile, spettacolo tra Conegliano e Milano nella finale scudetto: Egonu ko

Conegliano e Milano sono arrivate punto a punto nella gara 1 della finale scudetto: Egonu esce sconfitta, ma è ancora lunga

Non è stato semplice, ma Conegliano ha portato a casa una gara 1 tiratissima al tie-break e dopo una prova in cui forse Milano avrebbe meritato anche qualcosa in più. Ma, si sa, nella pallavolo alla fine vince solo una squadra e stasera le ragazze di Conegliano hanno mostrato più esperienza e qualità nella gestione degli snodi decisivi.

Il risultato è chiarissimo: le campionesse d’Europa hanno vinto per 3-2 (25-20; 25-27; 20-25; 27-25; 15-13) nella prima sfida della finale scudetto di volley femminile. Eppure Milano ci ha creduto davvero: è andata su per 1-0 e poi per 2-1, è stata anche sopra per 5-8 nel tie-break.

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Anche grazie alla spinta del pubblico del PalaVerde di Treviso, Conegliano non ha mai mollato ed è riuscita a mettere a segno una vittoria pesantissima, portandosi in vantaggio nella serie al meglio delle cinque partite.

Conegliano non sbaglia: Egonu e Milano devono reagire

La tradizione di Conegliano negli ultimi anni continua. L’obiettivo è l’ottavo scudetto consecutivo e dopo essere diventate campionesse d’Europa. Le rimonte portate a termine dimostrano la mentalità e la forza di questo gruppo, anche di fronte a un avversario di assoluto valore come Milano.

La prossima sfida si giocherà mercoledì 15 aprile alle ore 20.30 all’Allianz Cloud con una gara-2 che a questo punto potrebbe già essere fondamentale per entrambe.

Oggi da sottolineare la grande prova Isabelle Haak (28 punti, 3 muri), di Zhu Ting (18 punti, 4 muri) e di Gabi (20 punti). Molto bene anche le centrali, con una straordinaria Sarah Fahr (9). E, neanche a dirlo, il libero De Gennaro.

Milano è stata trascinata da un’ottima Paola Egonu con 19 punti. Ma bene anche i martelli Khalia Lanier (17) e Rebecca Piva (16), le centrali Hena Kurtagic (16 punti, 4 muri) e Anna Danesi (8).