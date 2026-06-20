Volley femminile, Nations League: brutta sconfitta dell’Italia contro gli USA. Finisce 3-0

L’Italia di Velasco porta a casa una sconfitta netta contro gli USA in Nations League: le americane vincono con il punteggio di 3-0

Stavolta l’Italia del volley femminile è crollata. Le Azzurre non sono mai state davvero in partita contro gli USA, più precisi, concentrati e a volte anche straripanti. Ne esce un 3-0 che fa male in Nations League, e deve porre qualche riflessione.

Le Azzurre di Velasco si arrendono nettamente in una sfida molto delicata che ha purtroppo confermato le gerarchie attuali. Le campionesse a stelle e strisce hanno dimostrato una superiorità netta, chiudendo i conti senza mai lasciare alle atlete italiane la possibilità di riaprire il match.

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Una partita davvero a senso unico, dove la corazzata USA ha fatto valere la propria fisicità e un muro insuperabile, annullando di fatto e completamente la potenza offensiva di Paola Egonu e Katerina Antropova. Il punteggio finale è di 27-25, 25-20, 25-16.

Partita vera solo per metà match, ma gli USA dominano

Le Azzurre hanno faticato enormemente in ricezione, un fondamentale cruciale che ha impedito alle palleggiatrici di costruire azioni rapide e incisive. Il primo set è stato il più tirato, poi l’Italia ha resistito fino a metà secondo, prima di mollare del tutto la presa.

Le statunitensi hanno gestito il vantaggio con cinismo, portandosi a casa un successo pieno e meritato. Questo ko brucia molto, ma arriva in una fase del torneo dove c’è ancora tempo per lavorare e correggere gli errori.

La Nations League può essere una maratona in cui bisogna subito ritrovare forze e energie mentali. L’Italia ha valore e dovrà dimostrare di poter tornare subito in sella.