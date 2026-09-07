Volley femminile, Italia d’argento agli Europei: come può qualificarsi alle Olimpiadi 2028

La sconfitta al tie-break contro la Turchia ha rinviato il pass per Los Angeles. Alle azzurre restano due strade: i Mondiali 2027 e il ranking FIVB, che vede l’Italia saldamente al primo posto.

L’Italia torna dagli Europei di volley femminile con la medaglia d’argento ma senza il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La sconfitta di domenica 6 settembre nella finale contro la Turchia ha infatti consegnato alle padrone di casa sia il titolo continentale sia il primo posto olimpico assegnato a una nazionale europea.

A Istanbul le azzurre si sono arrese soltanto al tie-break con i parziali di 16-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-10, dopo un percorso continentale che le aveva portate fino alla sfida per l’oro.

Italia, come funziona la qualificazione a Los Angeles 2028

Il sistema di qualificazione olimpica offre tre differenti percorsi: titolo continentale, Mondiali 2027 e ranking mondiale FIVB.

Sfumata la prima possibilità con la finale persa contro la Turchia, alla Nazionale italiana restano dunque altre due occasioni per conquistare un posto nel torneo olimpico.

Mondiali 2027, in palio tre pass olimpici

La prossima opportunità arriverà ai Campionati Mondiali 2027, in programma negli Stati Uniti e in Canada.

La rassegna iridata assegnerà tre posti per Los Angeles 2028 alle prime tre nazionali classificate tra quelle ancora prive della qualificazione olimpica.

Questo significa che non sarà necessariamente necessario chiudere il Mondiale nelle prime tre posizioni assolute.

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Perché anche un quarto posto potrebbe bastare

La Turchia è già qualificata grazie al titolo europeo e quindi, qualora dovesse terminare il Mondiale nelle prime posizioni, non occuperebbe uno dei tre posti disponibili attraverso la rassegna iridata.

Il suo piazzamento verrebbe infatti saltato ai fini della qualificazione olimpica, facendo avanzare la prima nazionale ancora senza pass.

In uno scenario di questo tipo anche il quarto posto assoluto potrebbe essere sufficiente. A contare sarà infatti la posizione dell’Italia rispetto alle altre nazionali non ancora qualificate.

Ultima possibilità attraverso il ranking FIVB

Se il Mondiale non dovesse consegnare il pass, resterebbe un’ultima strada: il ranking mondiale FIVB.

Gli ultimi tre posti disponibili per il torneo olimpico saranno assegnati alle prime tre nazionali ancora non qualificate presenti nella graduatoria mondiale al termine della fase preliminare della VNL 2028.

È proprio questa la situazione che, allo stato attuale, offre all’Italia un importante margine di sicurezza. Le azzurre occupano infatti nettamente il primo posto del ranking mondiale con 455,25 punti.

Ranking mondiale volley femminile 2026

1. Italia – 455,25

2. Brasile – 403,61

3. Turchia – 398,15

4. USA – 352,70

5. Polonia – 346,37

6. Giappone – 323,69

7. Cina – 311,83

8. Canada – 307,82

9. Serbia – 302,74

10. Paesi Bassi – 283,15

L’argento europeo ha dunque rinviato l’appuntamento con la qualificazione olimpica, ma il cammino verso Los Angeles 2028 resta ampiamente aperto. Il primo obiettivo sarà sfruttare il Mondiale 2027, con il ranking FIVB come ulteriore possibilità nell’ultima fase del percorso.