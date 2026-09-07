Atletica, Soudassi brilla dopo la 4×400: vicino al miglior tempo in carriera

L’atletica italiana guarda con grande speranza alle prestazioni di Mohamed Soudassi: altro ottimo tempo dopo la straordinaria 4×400

Mohamed Soudassi è tornato a calcare la pista con il piglio del vero campione, confermando quello stato di grazia che lo ha reso uno dei quattro eroi della storica staffetta 4×400 metri trionfante agli Europei di Birmingham.

L’azzurro, protagonista assoluto di quell’impresa epica capace di piegare la Gran Bretagna davanti al suo pubblico, ha scelto di rimettersi in gioco immediatamente, scendendo in campo al Memorial Duilio Del Prete di Cuneo.

Qui, il giovane e talentuoso atleta siciliano ha stupito ancora una volta, fermando il cronometro sui 400 metri piani in 45.46 secondi. Un risultato di assoluto rilievo tecnico, che rappresenta il secondo miglior tempo della sua carriera, avvicinandosi in modo importante al record personale di 45.10 siglato ai Campionati Italiani U23.

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È stata una prestazione davvero importante che dimostra come l’emozione del successo continentale non abbia intaccato la sua fame di risultati, ma anzi lo abbia spinto a cercare nuovi, entusiasmanti limiti.

Il programma a Cuneo: bene Osakue e Hooper

La giornata di Cuneo ha regalato altre preziose perle all’atletica azzurra. Daisy Osakue ha dominato il lancio del disco con un’ottima misura di 60.18 metri, mentre Gloria Hooper ha vinto i 100 metri in 11.49 secondi, coadiuvata da un vento regolare e favorevole di +1.3 m/s.

Nel frattempo, al Trofeo Sandro e Gabre Calvesi di Brescia, Alexandra Almici ha firmato un notevole progresso sugli 800 metri, trionfando in 2:01.05 e migliorando il suo personale di oltre un secondo. Insomma, anche in questo weekend, l’atletica italiana non smette di farci sognare.