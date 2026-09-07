US Open, Bolelli e Vavassori agli ottavi di finale: i loro prossimi avversari

Nessun problema per Bolelli e Vavassori che conquistano gli ottavi di finale agli US Open: com’è andato il loro match e chi saranno i loro avversari

Simone Bolelli e Andrea Vavassori continuano a esultare nel loro cammino newyorkese. La coppia italiana ha centrato con autorità l’approdo agli ottavi di finale degli US Open 2026, superando il duo formato dal belga Sander Gillé e dall’olandese Sem Verbeek. Il risultato di 6-3, 6-4 racconta una partita gestita con freddezza e precisione, durata soltanto un’ora e 14 minuti.

Fin dall’inizio, Bolelli e Vavassori hanno imposto il loro tennis, caratterizzato dalla consueta e aggressiva ricerca della rete. Accorciando gli scambi e togliendo tempo agli avversari, gli italiani hanno comandato i momenti decisivi senza mai apparire in affanno. Il primo set si è chiuso 6-3, premio di una maggiore continuità e della capacità di trasformare le occasioni nei game cruciali, grazie a un servizio solido e punti di ottima qualità.

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Fiducia per Bolelli e Vavassori: il loro cammino agli US Open continua

Nel secondo parziale il copione non è cambiato. Sebbene Gillé e Verbeek abbiano tentato di alzare il ritmo e rendere la contesa più fisica, la coppia azzurra non ha concesso spiragli, gestendo con ordine i propri turni di battuta. L’affondo decisivo è arrivato nel momento giusto, chiudendo il set 6-4 ed evitando qualsiasi rischio di terzo set.

Una prestazione matura, senza passaggi a vuoto, che conferma l’eccellente stato di forma del tandem italiano. In attesa di conoscere i prossimi avversari tra Seggerman/Trhac e Krajicek/Mektic, Bolelli e Vavassori guardano alla seconda settimana con la giusta ambizione di continuare a sognare in grande.