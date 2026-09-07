Taekwondo, Grand Prix di Muju: Molin si ferma agli ottavi, le emozioni su Taekwondo Plus

Si chiude l’appuntamento G6 in Corea del Sud. Mattia Molin è nono nei +80 kg, mentre il miglior risultato azzurro resta il podio di Vito Dell’Aquila. Highlights disponibili su Taekwondo Plus, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Si chiude senza nuovi podi per l’Italia il Grand Prix di Muju 2026 di taekwondo, appuntamento di classificazione G6 che assegna punti importanti per il ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

Dopo il podio conquistato da Vito Dell’Aquila nei -58 kg, nell’ultima giornata non sono arrivati altri exploit per la spedizione azzurra. L’unico italiano impegnato, Mattia Molin, ha terminato il proprio percorso agli ottavi di finale nella categoria +80 kg.

Molin batte Piatkowsky e si ferma agli ottavi

Il ventenne veneto ha esordito superando in rimonta il polacco Szymon Piatkowsky al termine di tre round, con i parziali di 2-7, 5-5 e 16-13.

Agli ottavi è arrivato invece lo stop contro il greco Vasileios Tholiotis, che si è imposto in due round con i punteggi di 2-1 e 13-0.

Molin chiude così il torneo in nona posizione, risultato che gli consente di aggiungere 9,07 punti al ranking olimpico. Nella categoria dei pesi massimi il principale riferimento italiano resta Simone Alessio.

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Il podio di Dell’Aquila miglior risultato azzurro

La spedizione italiana lascia dunque Muju con il podio ottenuto da Vito Dell’Aquila nei -58 kg come miglior risultato della manifestazione.

La tappa coreana rappresentava uno degli appuntamenti più rilevanti del circuito per il peso dei punti messi in palio nella corsa alla qualificazione olimpica.

Jinho Mun, Eissa e Da Bin Song vincono nell’ultima giornata

Il Final Block ha completato il programma del torneo asiatico con tre successi.

Nei -68 kg vittoria del sudcoreano Jinho Mun, che ha superato 2-0 il croato Marko Golubic. Nei +80 kg si è imposto l’egiziano Seif Eissa, vincitore per 2-0 sul russo Vladislav Larin.

Tra le donne, nei +67 kg, successo della sudcoreana Da Bin Song, che ha battuto 2-1 la russa Anastasiia Kosmycheva.

Grand Prix di Muju, highlights su Taekwondo Plus

La manifestazione è stata trasmessa su Taekwondo Plus, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Le emozioni del Grand Prix di Muju 2026 possono essere rivissute attraverso gli highlights disponibili sulla piattaforma, con i momenti principali della competizione e delle gare che hanno visto protagonisti anche gli azzurri.