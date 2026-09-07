Tiro all’Elica, Mondiali 2026: Italia protagonista con tre ori e tre argenti

A Braga gli azzurri conquistano sei medaglie nella rassegna iridata. Titoli mondiali per Giancarlo Serra tra i Master e per le squadre Uomini e Veterani. Argento per Barillà, Proietti e la squadra Senior.

L’Italia chiude da protagonista il 36° Campionato del Mondo di Elica. Sulle pedane del Clube dos Caçadores de Braga, in Portogallo, la Nazionale azzurra ha conquistato tre titoli iridati e tre medaglie d’argento, in una competizione che ha riunito oltre 350 tra i migliori specialisti a livello internazionale.

Gli ori sono arrivati con Giancarlo Serra nella classifica individuale Master e con le squadre Uomini e Veterani. Sul secondo gradino del podio sono invece saliti Emanuela Barillà tra le Ladies, Roberto Proietti tra i Senior e la squadra Senior.

Giancarlo Serra campione del mondo Master

Il risultato individuale più prestigioso porta la firma di Giancarlo Serra di Castelfranco Emilia. L’azzurro è stato l’unico concorrente a raggiungere 26/30, risultato che gli ha consegnato il titolo mondiale.

Alle sue spalle lo statunitense Robert Paxton, argento con 25/30 +4, e lo spagnolo Gonzalo Concheiro, bronzo con 25/30 +3.

Barillà d’argento nella gara femminile

Medaglia d’argento per Emanuela Barillà di Rodì Milici nella classifica femminile. L’azzurra ha terminato i lanci regolamentari con 27/30, mentre il titolo è andato alla statunitense Macie Page, capace di chiudere con 29/30.

Barillà ha quindi affrontato nello spareggio la portoghese Flora Silva per il secondo posto, imponendosi con il punteggio di +4 a +3.

Proietti secondo tra i Senior

Argento anche per Roberto Proietti nella classifica Senior. Il tiratore ternano ha concluso i lanci regolamentari con 29/30, a pari merito con l’argentino Gustavo Javier Bonino.

Nello spareggio per il titolo Bonino ha avuto la meglio con +7 a +5, lasciando così a Proietti il secondo gradino del podio.

Italia campione del mondo nella gara a squadre Uomini

Grande soddisfazione anche nella classifica a squadre Uomini. Antonio Passalacqua di Messina, Carmelo Passalacqua di Messina e Marco Rodenghi di Roncadelle hanno conquistato il titolo mondiale con il punteggio complessivo di 57/60.

Secondo posto per il Portogallo con 56, terzi gli Stati Uniti con 55.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Oro anche per la squadra Veterani

Sul gradino più alto del podio anche la formazione italiana dei Veterani, composta da Andrea Martignoni di Livorno, Aldo Vignoli di Fiesole e Mauro Messori di Suzzara.

Gli azzurri hanno chiuso con un totale di 26, precedendo il Portogallo, secondo con 25, e l’Egitto, terzo con 24.

Argento per la squadra Senior

La sesta medaglia italiana è arrivata dalla squadra Senior formata da Sebastiano Molinari di San Severino Marche, Roberto Proietti di Terni e Gianluigi Turchi di Livorno.

Gli azzurri hanno totalizzato 26, chiudendo alle spalle del Portogallo, campione del mondo con 27. Terza posizione per l’Argentina con 25.

Molinari: “Siamo riusciti a fare bella figura”

Al termine della manifestazione il coach azzurro Sebastiano Molinari ha tracciato il bilancio della spedizione italiana.

“Il Campionato del Mondo è sempre un appuntamento molto impegnativo e, anche quest’anno, siamo riusciti a fare bella figura”, ha commentato.

Molinari ha quindi rivolto i complimenti a tutta la squadra, sottolineando l’impegno di ogni componente della spedizione. Il Mondiale di Braga ha anche chiuso la stagione 2026, mentre l’Italia guarda già al 2027, quando saranno in programma l’Europeo al Tav Castanea alla fine di maggio e il Mondiale al Cairo, in Egitto, agli inizi di ottobre.

La squadra azzurra ai Mondiali di Elica

Men: Andrea Citracca di Fiumicino (RM); Antonio Passalacqua di Messina; Carmelo Passalacqua di Messina; Marco Rodenghi di Roncadelle (BS).

Ladies: Emanuela Barillà di Rodì Milici (ME); Paola Tattini di Valsamoggia (BO).

Junior: Federico Salpietro di Ucria (ME).

Senior: Sebastiano Molinari di San Severino Marche (MC); Roberto Proietti di Terni; Gianluigi Turchi di Livorno.

Veterani: Andrea Martignoni di Livorno.

Master: Giancarlo Serra di Castelfranco Emilia (MO).