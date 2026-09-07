Fiorentina, salta la panchina di Grosso: il favorito come nuovo allenatore

Fabio Grosso non è più l’allenatore della Fiorentina: l’esonero arriva dopo zero punti in tre giornate. Ora la scelta del sostituto in Viola

Lo scossone era nell’aria e ora non ci sono più dubbi: Fabio Grosso è il primo allenatore a essere esonerato in questa stagione di Serie A. Ieri notte la Fiorentina ha pubblicato un comunicato ufficiale, annunciando la risoluzione del contratto con il tecnico. L’ex Sassuolo paga il prezzo di un avvio di campionato disastroso, in cui sono arrivate tre sconfitte consecutive nelle prime tre giornate di Serie A.

La striscia negativa ha avuto un peso determinante sulla decisione della dirigenza viola. Dopo la brutta sconfitta contro la Roma, il club ha incassato ulteriori passi falsi contro Frosinone e soprattutto contro il Torino, match che ha fatto saltare il banco. In sole tre partite, la squadra ha totalizzato zero punti e ha subito ben nove reti, a volte davvero clamorose rispetto al livello.

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Inoltre, resta la macchia della terribile sconfitta contro il Frosinone, proprio in corrispondenza della festa per il centenario. Si parla anche di possibili dissapori e tensioni tra Grosso e Paratici che, però, per il momento non sono stati confermati.

Ore di riflessione in casa Fiorentina: il sostituto di Grosso

Ora parte ufficialmente la caccia al sostituto. La dirigenza lavora a ritmo serrato per individuare il profilo ideale in grado di raccogliere un’eredità difficile. Il primo nome sulla lista sembra quello di Paolo Vanoli: si tratterebbe di un ritorno dopo la salvezza raggiunta nella scorsa stagione.

I contatti sono in corso, ma non è l’unico nome in lizza. Attenzione anche alla candidatura di Thiago Motta, che non è ancora decollata, ma è un profilo che resta in corsa. Di sicuro, ora c’è fretta e la scelta potrebbe arrivare già nelle prossime ore.