Sinner rassicura sull’infortunio: “Ginocchio? È tutto a posto”

Jannik Sinner ha vissuto una domenica da grande tifoso di sport, tra motori e calcio: intanto, ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche

Jannik Sinner è rimasto per alcune settimane lontano dalle competizioni, ma non dallo sport. Il numero uno del tennis mondiale ha approfittato della pausa forzata dall’attività agonistica per regalarsi una giornata all’insegna delle sue grandi passioni, dividendosi tra l’Autodromo di Monza e l’Allianz Stadium di Torino.

Accompagnato dal papà Hanspeter, Sinner si è presentato nel paddock del Gran Premio d’Italia, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, come è impossibile per lui non fare. Grande amante dei motori, il campione altoatesino ha seguito con particolare partecipazione la gara del suo amico Kimi Antonelli, festeggiandone la straordinaria vittoria.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nel box Mercedes ha trascorso momenti di relax ed emozione, incontrando volti noti come Laura Pausini, Marco Bezzecchi e l’amico Matteo Berrettini.

Da Monza a Torino, la domenica di Sinner e le condizioni fisiche dopo l’infortunio

Terminato il Gran Premio, Sinner e i suoi si sono spostati a Torino, dove il tennista ha raggiunto lo stadio per assistere al big match di Serie A tra Juventus e Milan, terminato 1-1. Da vero tifoso rossonero, Sinner ha seguito con attenzione le fasi del riscaldamento, ricevendo in omaggio una maglia personalizzata con il numero 1 dal proprietario Gerry Cardinale.

In realtà, però, la visita di Sinner a Piemonte è dovuta anche a motivi personali e sanitari: è proprio presso il JMedical che Sinner ha curato l’infortunio al ginocchio destro, che lo ha costretto a saltare gli US Open 2026. A Monza, il campione ha voluto tranquillizzare tutti i suoi tifosi: “È tutto a posto, sto davvero bene”. L’obiettivo adesso è il sicuro rientro in campo a fine settembre, probabilmente nel torneo di Pechino, in cui fa già parte della entry list.