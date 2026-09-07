Basket femminile, Petrucci tuona dopo Italia-USA: “Arbitri così bravi che meritano la finale”

L’Italia ha dato battaglia fino alla fine contro gli USA in una partita che ha comunque scritto la storia. Petrucci non nasconde la rabbia a fine incontro

Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, non ha usato mezzi termini al termine della storica partita tra Italia e Stati Uniti ai Mondiali femminili.

Decisamente scontento dell’arbitraggio, il numero uno del basket azzurro ha puntato il dito contro le decisioni che, già nella prima metà di gara, avevano dato addirittura 17 tiri liberi agli USA, dai quali sono arrivati 12 dei 30 punti realizzati. Se la ripresa ha visto meno episodi contestati, il finale è stato nuovamente segnato da contatti discutibili, in particolare quelli subiti da Cecilia Zandalasini.

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Dai microfoni del sito federale, Petrucci non ha potuto fare a meno di farsi sentire e ha aizzato la polemica con la sua solita ironia: “Arbitri così bravi che meritano di arbitrare la finale. Sono orgoglioso di queste ragazze!”. Una dichiarazione che racchiude tutta la rabbia per le scelte arbitrali, ma anche l’immenso orgoglio per una squadra capace di tenere testa alle favorite.

Grande prova dell’Italia contro gli USA, ma non mancano le polemiche

Resta una grandissima prestazione da parte delle Azzurre, che si colloca addirittura tra le più positive negli ultimi anni. L’Italia ha dimostrato di poter competere ad altissimi livelli, e sulla carta non doveva esserci sfida contro i ben più titolati e attrezzati USA.

Alla Berlin Arena, il palazzetto sarebbe dovuto essere favorevole alle americane, ma si è trasformato in un autentico baluardo tricolore. Le ragazze hanno vinto non solo sul campo, ma anche nell’affetto della gente neutrale. Ma ora si guarda avanti: all’orizzonte c’è la sfida contro la Cina alla Max Schmeling Halle, pronte a scrivere un’altra pagina indimenticabile della storia del basket femminile italiano.