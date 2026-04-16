Volley femminile, finale scudetto: Conegliano travolge Milano ed è a un passo dal titolo

La stagione di volley femminile entra nei suoi atti finali: la corazzata Conegliano batte agevolmente Milano e ora è a un passo dalla scudetto

Un assolo, un dominio, a un passo dal traguardo. Conegliano non ha sbagliato e ha battuto Milano con un 3-0 che non lascia attenuanti, anche nella seconda gara delle finali scudetto di volley femminile. Altra prestazione straordinaria, non c’è scampo per i lombardi, che hanno comunque messo in campo qualità e individualità importanti.

Il punteggio parla chiaro: 25-21; 25-19; 25-18 e ora il vantaggio nella serie diventa di 2-0 al meglio delle cinque partite. Questo significa che Conegliano ha praticamente tre match point per arrivare a ottenere l’ottavo tricolore consecutivo.

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Davanti al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, le Pantere sono parse determinate e attente già nel primo set. Le Campionesse d’Italia hanno dovuto lottare in una prima frazione che si è trascinata al tie-break, prima che le padroni di casa avessero la meglio.

Conegliano supera Milano nella finale scudetto: ora l’ultimo atto

Coach Daniele Santarelli può dirsi ancora una volta soddisfatto del cammino delle sue ragazze, parse quadrate, attente e determinate, soprattutto nei momenti decisivi. Dopo l’equilibrio sostanziale di ogni set, arrivava sempre il momento di scappare via e vincere. E proprio in quel caso, Conegliano ha sempre dimostrato la sua superiorità.

Spicca la partita di Isabelle Haak (22 punti, 3 muri) e della schiacciatrice Gabi (14 punti, 2 muri, 2 ace). Non si possono non menzionare le centrali Sarah Fahr (8) e Cristina Chirichella (5), oltre al libero Monica De Gennaro. A Milano non è bastata una super Paola Egonu (15) e neppure una buona Anna Danesi.

Si ritornerà in campo domenica 19 aprile (ore 18.00) con gara 3 che potrebbe portare in dote già il titolo e una grande festa per le ragazze di Santarelli.