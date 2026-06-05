Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Aerobica a Gorle: le emozioni su Volare TV domenica 7 giugno

Sabato 6 e domenica 7 giugno il PalaLovato di Gorle ospita il Campionato Italiano Assoluto di Ginnastica Aerobica. Le immagini della manifestazione saranno protagoniste della programmazione di Volare TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
La ginnastica aerobica italiana si prepara a vivere uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Sabato 6 e domenica 7 giugno il Centro Sportivo di Gorle, in provincia di Bergamo, ospiterà il Campionato Italiano Assoluto, evento che assegnerà i titoli nazionali della disciplina e riunirà alcuni dei migliori protagonisti del panorama italiano.
Accanto alla competizione principale, il weekend proporrà anche il Trofeo MAA, il Trofeo delle Regioni Junior A, il Trofeo delle Regioni Aerobic Dance e il Gran Premio d’Estate, rendendo ancora più ricco il programma della manifestazione.
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Le emozioni degli Assoluti arrivano su Volare TV
Per tutti gli appassionati che non potranno essere presenti al PalaLovato, Volare TV dedicherà uno speciale replay alla manifestazione. Il canale della piattaforma OTT Sportface TV trasmetterà infatti domenica 7 giugno alle ore 15.00 le immagini dell’evento, consentendo al pubblico di rivivere le performance dei protagonisti e i momenti più significativi del weekend tricolore.
Il programma della manifestazione
Le gare scatteranno sabato 6 giugno con il controllo tessere alle ore 16.00 e con le qualificazioni del Campionato Italiano Assoluto a partire dalle ore 17.00.
Domenica 7 giugno il programma prenderà il via alle ore 8.30 con il Trofeo MAA, il Trofeo delle Regioni Junior A, il Trofeo delle Regioni Aerobic Dance e il Gran Premio d’Estate. A seguire spazio alle finali del Campionato Italiano Assoluto e alle premiazioni conclusive.
Ingresso gratuito al PalaLovato
La manifestazione si svolgerà presso il Centro Sportivo di Gorle, in via Roma 2, con ingresso libero per il pubblico. Un’occasione per assistere dal vivo a uno degli eventi più attesi della stagione della ginnastica aerobica italiana.