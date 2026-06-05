Campionati Italiani di Prove Multiple a Bressanone: diretta su Atletica Italiana TV dal 5 al 7 giugno

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno la Raiffeisen Arena ospita i Campionati Italiani Individuali di Prove Multiple e il Trofeo Nazionale Cadetti. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta su Atletica Italiana TV, il canale dedicato dell’atletica sulla piattaforma OTT Sportface TV.

La stagione dell’atletica italiana entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno la Raiffeisen Arena di Bressanone sarà infatti teatro dei Campionati Italiani Individuali di Prove Multiple per le categorie Promesse, Juniores e Allievi, insieme al Trofeo Nazionale Individuale di Prove Multiple Cadetti dedicato a octathlon ed esathlon.

L’evento, organizzato dall’A.S.D. SSV Brixen, assegnerà i titoli tricolori nelle discipline che rappresentano la massima espressione della completezza atletica e sarà trasmesso in diretta su Atletica Italiana TV, il canale dedicato dell’atletica leggera disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV.

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Diretta su Atletica Italiana TV per tutto il weekend

Gli appassionati potranno seguire in diretta su Atletica Italiana TV tre giornate di gare che vedranno impegnati alcuni dei migliori specialisti italiani delle prove multiple.

La copertura inizierà venerdì 5 giugno dalle ore 14.00, proseguirà sabato 6 giugno dalle ore 9.30 e domenica 7 giugno dalle ore 9.00, accompagnando il pubblico fino alle fasi decisive della manifestazione.

Il programma di venerdì 5 giugno

La prima giornata sarà dedicata alle gare dell’Esathlon Cadette e dell’Octathlon Cadetti.

Le competizioni prenderanno il via alle 14.00 con i 100 ostacoli dell’octathlon maschile e proseguiranno con 80 ostacoli, disco, lungo, asta e giavellotto.

Sabato spazio a eptathlon e decathlon

Sabato 6 giugno entreranno in scena le categorie Allievi, Juniores e Promesse con le prove dell’eptathlon femminile e del decathlon maschile.

La giornata scatterà alle 9.30 e proporrà un programma particolarmente intenso con 100 metri, 100 ostacoli, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, 200 metri, 400 metri e le prove finali dell’esathlon e dell’octathlon cadetti.

Domenica le ultime prove e l’assegnazione dei titoli

L’ultima giornata, in programma domenica 7 giugno, sarà decisiva per l’assegnazione dei titoli italiani.

In programma prove tecniche e di resistenza come 110 ostacoli, disco, giavellotto, asta, salto in lungo, 800 metri e 1500 metri, che completeranno eptathlon e decathlon nelle varie categorie.

La sede della manifestazione

L’evento si svolgerà presso la Raiffeisen Arena di Bressanone, in provincia di Bolzano. La struttura, situata in via Laghetto 21, ospiterà per tre giorni il meglio delle prove multiple nazionali.