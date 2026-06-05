Le emozioni del grande rugby su Sky e NOW: semifinali United Rugby Championship e Top 14

Sabato 6 giugno giornata imperdibile per gli appassionati della palla ovale. In diretta su Sky e in streaming su NOW le semifinali dello United Rugby Championship e l’ultima giornata della regular season del Top 14 francese.

Il fine settimana del rugby europeo entra nel vivo con appuntamenti decisivi che metteranno in palio un posto in finale e gli ultimi verdetti della stagione regolare. Sabato 6 giugno il grande rugby sarà protagonista su Sky e in streaming su NOW con le semifinali dello United Rugby Championship e l’ultimo turno del Top 14 francese.

Una giornata ricca di sfide di alto livello che vedrà impegnate alcune delle migliori squadre del panorama internazionale.

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Le semifinali dello United Rugby Championship

I riflettori saranno puntati sulle semifinali dello United Rugby Championship, competizione che coinvolge le principali formazioni di Irlanda, Scozia, Galles, Italia e Sudafrica.

Il primo incontro è in programma alle 15.30 e vedrà di fronte Glasgow e Bulls. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena con la telecronaca di Francesco Pierantozzi e il commento tecnico di Andrea De Rossi.

Alle 18.30 toccherà invece a Leinster e Stormers contendersi l’accesso alla finale. Il match sarà raccontato da Paolo Malpezzi con il commento di Pippo Frati, sempre su Sky Sport Arena.

Il Top 14 chiude la regular season

La giornata si completerà con l’ultima giornata della regular season del Top 14, il massimo campionato francese.

Alle 21.05 La Rochelle ospiterà Stade Français in una sfida che chiuderà la fase regolare del torneo. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Max con la telecronaca di Moreno Molla e il commento di Federico Fusetti.

Tutti gli approfondimenti su Sky Sport

Notizie, interviste, risultati e highlights delle gare saranno disponibili su Sky Sport 24, sul sito Sky Sport, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali dell’emittente.

Un sabato all’insegna del grande rugby internazionale che accompagnerà gli appassionati verso le fasi decisive della stagione.