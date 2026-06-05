Le emozioni delle semifinali playoff di Serie A Basket su Sky e NOW

Milano-Brescia e Venezia-Bologna entrano nella fase decisiva della corsa scudetto. Le gare 4 delle semifinali playoff della Serie A Unipol saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW, con eventuali gare 5 in programma tra domenica 7 e lunedì 8 giugno.

La lotta per lo scudetto entra nel vivo. Le semifinali playoff della Serie A Unipol 2025/2026 vivranno nel fine settimana appuntamenti potenzialmente decisivi, con le sfide tra EA7 Emporio Armani Milano e Germani Brescia da una parte e Reyer Venezia e Virtus Bologna dall’altra.

Le emozioni del campionato italiano di basket saranno protagoniste su Sky e in streaming su NOW, che seguiranno in diretta tutte le gare della fase finale della stagione.

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Milano-Brescia apre il weekend

Il primo appuntamento è in programma venerdì 5 giugno al Forum di Assago, dove EA7 Emporio Armani Milano e Germani Brescia si affronteranno in Gara 4 della semifinale playoff.

La diretta scatterà alle ore 20 su Sky Sport Basket, preceduta alle 19.30 dallo studio prepartita condotto da Giulia Cicchinè con Chicca Macchi.

La telecronaca sarà affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con Gaia Accoto inviata a bordo campo.

Venezia-Bologna in campo sabato

Sabato 6 giugno toccherà invece alla sfida tra Reyer Venezia e Virtus Bologna, in programma al Taliercio.

Anche in questo caso lo studio prepartita inizierà alle 19.30 con Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin, mentre la palla a due è fissata per le 20.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket con la telecronaca di Davide Fumagalli e il commento tecnico di Chicca Macchi. A seguire il match da bordo campo sarà ancora Gaia Accoto.

Possibili gare decisive tra domenica e lunedì

Qualora fosse necessario ricorrere alle gare decisive per assegnare il pass per la finale scudetto, le eventuali Gare 5 delle due serie si giocheranno domenica 7 e lunedì 8 giugno, entrambe con inizio alle ore 20.

Un fine settimana che potrebbe quindi risultare determinante per conoscere le due squadre che si contenderanno il titolo della Serie A Unipol 2025/2026.

Tutti gli aggiornamenti su Sky Sport

Risultati, classifiche, highlights e approfondimenti dedicati ai playoff saranno disponibili anche su Sky Sport 24, sul sito Sky Sport, sull’App Sky Sport, su Sky Sport Insider e attraverso i canali social ufficiali dell’emittente.