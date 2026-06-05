Meeting Internazionale Città di Lucca 2026: grande atletica in diretta su Atletica Italiana TV

Domenica 7 giugno il Campo Scuola Moreno Martini ospita la quinta edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca, tappa del World Athletics Continental Tour Challenger. L’evento sarà trasmesso integralmente in diretta su Atletica Italiana TV, il canale dedicato dell’atletica sulla piattaforma OTT Sportface TV.

La grande atletica internazionale si appresta a sbarcare in Toscana per uno degli eventi più rilevanti dell’anno. Il Campo Scuola Moreno Martini è pronto a fare da cornice, domenica 7 giugno, alla quinta edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca. L’importante kermesse, curata nei minimi dettagli dall’Atletica Virtus Lucca, ha consolidato la propria caratura mondiale ed è inserita ufficialmente all’interno del circuito World Athletics Continental Tour Challenger.

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Per tutti coloro che vorranno godersi lo spettacolo da casa, la copertura mediatica sarà totale: l’intera manifestazione verrà trasmessa in diretta streaming su Atletica Italiana TV, il canale specializzato della piattaforma OTT Sportface TV, garantendo la visione di ogni singola sfida in tempo reale.

I protagonisti più attesi sulla pista del Moreno Martini

L’inclusione nel prestigioso circuito di World Athletics ha richiamato a Lucca un parterre di atleti di primissimo piano, italiani e internazionali, pronti a darsi battaglia e a confermare la città come un punto fermo nel calendario agonistico. La trasmissione su Atletica Italiana TV prenderà il via alle ore 17.00 per documentare una scaletta pomeridiana ricca di pathos tra corse, barriere, salti e lanci.

C’è grandissima attesa per la gara regina della velocità, i 100 metri maschili, che vedranno scattare dai blocchi sprinter del calibro di Emmanuel Eseme, Bayanda Walaza e Ronal Longa. Un altro piatto forte della giornata sarà la pedana del getto del peso, teatro di un duello stellare e dall’elevato spessore tecnico che metterà di fronte l’azzurro Leonardo Fabbri e Zane Weir.

Il programma ufficiale e tutte le discipline in gara

Le sfide internazionali del meeting scatteranno alle 14.15 in punto, quando si alzerà il sipario sulla gara del salto in lungo maschile.

Il fitto menù del pomeriggio prevede una successione continua di emozioni: si passerà ai 100 ostacoli femminili (validi per il Trofeo Carla Lunghi) e ai 110 ostacoli maschili, per poi lasciare spazio alla pura velocità con i 100 metri sia maschili che femminili. Il programma delle corse comprenderà anche i 400 metri, gli 800 metri, i 1500 metri e i 3000 siepi. Per quanto riguarda i concorsi, oltre al già citato lungo, gli appassionati potranno seguire le prove di salto in alto, salto con l’asta, salto triplo, lancio del martello, lancio del disco, lancio del giavellotto e getto del peso.

Volendo riassumere le competizioni per settore, gli uomini si cimenteranno su 100 metri, 110 ostacoli, 400 metri, 1500 metri, salto in lungo, salto con l’asta, getto del peso e lancio del giavellotto. Le donne saranno invece impegnate nelle prove di 100 metri, 100 ostacoli, 400 metri, 3000 siepi, salto triplo, salto in alto e lancio del martello.

La festa giovanile in apertura del fine settimana

Come da tradizione, l’attesa per l’evento internazionale sarà anticipata dal Gran Galà degli Esordienti. Questa manifestazione giovanile, capace di richiamare annualmente centinaia di giovanissimi atleti, rappresenta uno dei momenti più sentiti del weekend lucchese e testimonia la crescita costante di un appuntamento che unisce la base del movimento ai massimi campioni mondiali. Grazie alla diretta su Atletica Italiana TV (Sportface TV), nessun dettaglio, dalle prime corse fino alle premiazioni dei big, andrà perduto.