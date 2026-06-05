Tiro a volo, volano i numeri dei Regionali Estivi FITAV: scatta il weekend con 24 sfide in 16 Regioni

Dopo l’ottimo riscontro dell’ultimo fine settimana di maggio che ha visto in pedana oltre 600 specialisti, da oggi venerdì 5 a domenica 7 giugno l’azione del movimento territoriale tocca 24 impianti in tutta Italia.

Un’ondata di entusiasmo e una partecipazione straordinaria stanno caratterizzando la fase calda della stagione del tiro a volo italiano. I Campionati Regionali Estivi targati FITAV continuano a macinare numeri importanti, confermando la vitalità del movimento sul territorio e il forte attaccamento dei tiratori, sia delle discipline olimpiche sia di quelle amatoriali. Il fitto calendario federale ha appena mandato in archivio una tornata di gare memorabile e si appresta, a partire da oggi venerdì 5 giugno fino a domenica 7 giugno, a vivere un nuovo fine settimana di fuoco con ben 24 appuntamenti distribuiti in 16 Regioni del Paese.

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Il bilancio della scorsa settimana: Toscana e Lazio al top

Le competizioni andate in scena tra il 29 maggio e il 2 giugno hanno registrato la presenza complessiva di ben 609 specialisti. I tiratori si sono sfidati su 17 diversi impianti di 13 Regioni d’Italia, cimentandosi nelle prove dedicate a Skeet, Compak Sporting, Sporting, Elica e Tiro Combinato.

A guardare tutti dall’alto nella classifica delle presenze è stata la Toscana, capace di portare in pedana ben 157 atleti presso le strutture del Tav Laterina (AR), dove si è sparato sia per il Compak Sporting sia per lo Sporting. Subito dietro si è piazzato il Lazio, che ha risposto con 129 tiratori suddivisi tra le pedane del Tav Sezze (LT) per il Compak Sporting e quelle del Tav Bottaccia (RM) per lo Skeet. Il terzo gradino del podio della partecipazione è andato al Piemonte, che ha mobilitato 73 agonisti divisi tra lo Sporting al Tav San Quirico (AL) e l’Elica al Tav Carpignano Sesia (NO), mentre la quarta piazza è stata occupata dalla Sicilia, che ha contato 65 specialisti al Tav Casal Monaco (TP) nel Compak Sporting. I dati completi e dettagliati per ogni singola regione sono consultabili nel report “partecipanti regionale estivo 29 maggio 2 giugno”.

La mappa dei prossimi appuntamenti dal 5 al 7 giugno

Il primo weekend di giugno allargherà ulteriormente i confini della competizione, portando in pedana le specialità di Skeet, Compak Sporting, Fossa Universale, Elica e Trap1.

La Fossa Universale reciterà la parte del leone grazie a un programma fittissimo che toccherà nove differenti tappe regionali:

Abruzzo: Tav L’Aquila

Basilicata: Tav Corleto Perticara (PZ)

Emilia-Romagna: Tav Guigliese (MO)

Friuli-Venezia Giulia: Tav Porpetto (UD)

Lombardia: Tav Bergamo

Piemonte: Tav San Giovanni Vercelli (VC)

Toscana: Maremma Trap (GR)

Umbria: Tav Valverde (PG)

Veneto: Tav Mel (BL)

Grandi numeri anche per il Compak Sporting

L’altra specialità fortemente protagonista dei prossimi tre giorni sarà il Compak Sporting, pronto ad animare le linee di tiro di ben dieci impianti societari lungo tutta la penisola:

Calabria: Tav Torretta (RC)

Campania: Tiro a Volo Falco (CE)

Emilia-Romagna: Tav San Marino (RN)

Friuli-Venezia Giulia: Triestina Tav

Lazio: Tav Sonnino (LT)

Lombardia: Tav San Fruttuoso (MN)

Puglia: Tav Laurito (BR)

Sardegna: Tav Sassari

Umbria: Tav Piancardato (PG)

Veneto: Tav Ponso (PD)

Tutti i dettagli operativi relativi alle strutture, agli orari e alle modalità di svolgimento dei singoli eventi di questo fine settimana sono a disposizione degli appassionati e degli addetti ai lavori all’interno del documento federale scaricabile “gare regionale estivo 5-7 giugno”.