Roland Garros, Bolelli e Vavassori si fermano in semifinale: Granollers e Zeballos volano in finale

Si interrompe a un passo dall’ultimo atto il cammino della coppia azzurra nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Le prime teste di serie Granollers e Zeballos si impongono in due set, con Bolelli condizionato da un problema alla caviglia rimediato nel corso del match.

Si conclude in semifinale l’avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio maschile del Roland Garros 2026.

La coppia italiana, accreditata della quinta testa di serie del tabellone, è stata sconfitta dalle prime teste di serie Marcel Granollers e Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6(4) 6-4 al termine di una sfida combattuta e decisa da pochi episodi.

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Primo set equilibrato

L’incontro si è mantenuto in equilibrio per gran parte della prima frazione, con entrambe le coppie capaci di difendere i rispettivi turni di servizio.

Sul punteggio di 4-3, però, Simone Bolelli ha accusato un problema fisico dopo una storta alla caviglia destra. Il bolognese è riuscito a proseguire il match, ma ha dovuto giocare il resto dell’incontro con una vistosa fasciatura.

Il set si è così deciso al tie-break, dove Granollers e Zeballos hanno fatto valere la loro esperienza chiudendo sul 7-4.

La coppia numero uno chiude in due set

Nel secondo parziale gli azzurri hanno provato a restare agganciati alla partita nonostante le difficoltà fisiche di Bolelli.

La coppia ispano-argentina è però riuscita a trovare il break decisivo e a gestire il vantaggio fino al 6-4 conclusivo, conquistando così l’accesso alla finale dello Slam parigino.

Un torneo comunque positivo per gli azzurri

Resta il rammarico per un traguardo sfumato a un passo dalla finale, ma anche la consapevolezza di aver disputato un torneo di alto livello.

Bolelli e Vavassori confermano ancora una volta di essere tra le coppie più competitive del circuito internazionale, raggiungendo la semifinale in uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione.