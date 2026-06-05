Ginnastica ritmica, a Folgaria scattano gli Assoluti e l’Insieme 2026: spettacolo in diretta su Volare TV

Dal 5 al 7 giugno la località trentina incorona le regine azzurre: fari puntati sul duello Raffaeli-Dragas e sulla corsa ai titoli societari, tutto live sul canale di Sportface TV.

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno il Palaghiaccio di Folgaria ospita il Campionato Nazionale Assoluto e il Campionato Nazionale d’Insieme Gold. Le sfide per i titoli italiani saranno trasmesse integralmente in diretta su Volare TV, il canale dedicato alla ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV.

Folgaria torna ad accendersi nel segno della ginnastica ritmica. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno il Palaghiaccio della località trentina ospiterà il Campionato Nazionale Assoluto e il Campionato Nazionale d’Insieme Gold per le categorie Allieve, Giovanile e Open, uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’intera stagione nazionale.

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta su Volare TV, il canale dedicato alla ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV, consentendo agli appassionati di seguire ogni momento del weekend tricolore.

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Tre giorni di gare in diretta su Volare TV

L’evento, organizzato da Corpo Libero Gymnastics Team ed Eurogymnica Torino con il supporto del Consorzio Alpe Cimbra, riunirà alcune delle migliori ginnaste italiane e le principali società della disciplina.

La diretta su Volare TV accompagnerà il pubblico attraverso tutte le fasi della competizione, dalle qualificazioni fino alle finali che assegneranno i titoli nazionali individuali e di squadra.

Le stelle degli Assoluti a caccia dei titoli italiani

Nel Campionato Nazionale Assoluto saranno assegnati cinque titoli: quello All-Around e i quattro scudetti di specialità dedicati a cerchio, palla, clavette e nastro.

I riflettori sono puntati sulle protagoniste della passata stagione e sulle atlete reduci dagli Europei. Sofia Raffaeli e Tara Dragas arrivano a Folgaria dopo aver dominato l’edizione precedente, nella quale Raffaeli conquistò il titolo generale oltre agli ori a cerchio e palla, mentre Dragas si impose nelle finali a clavette e nastro.

A contendersi le medaglie ci saranno anche Enrica Paolini, Anna Piergentili, Viola Sella, Alice Taglietti, Giorgia Galli, Alexandra Agiurgiuculese, Ginevra Bindi, Carol Michelotti, Martina Bonuccelli, Clara Di Giorgio, Asia Fedele, Margherita Fucci, Carlotta Fulignati, Elizabeta Havryliv, Maria Sofia Istodor, Alessandra Rondelli, Isabelle Tavano, Flavia Cassano, Melissa Musacci ed Emma Visentin.

Il Campionato d’Insieme Gold

In contemporanea si svolgerà il Campionato Nazionale d’Insieme Gold, riservato alle società qualificate attraverso le competizioni regionali.

Le Allieve, nate tra il 2013 e il 2018, gareggeranno nell’esercizio ai cinque cerchi con ben 86 squadre al via.

La categoria Giovanile, composta da Allieve e Junior, vedrà in pedana 31 formazioni impegnate con le cinque palle, mentre saranno 62 le squadre della categoria Open, anch’esse chiamate a confrontarsi sullo stesso attrezzo.

L’obiettivo sarà entrare tra le migliori dodici società della fase preliminare per conquistare un posto nelle finali.

Il programma delle gare

Venerdì 5 giugno si inizierà alle ore 10 con le qualificazioni d’Insieme Allieve. Nel pomeriggio spazio alla finale di categoria e, dalle 18.30, alla prima parte del concorso generale degli Assoluti dedicata a cerchio e palla.

Sabato 6 giugno sarà la volta delle qualificazioni e della finale Open, mentre in serata le individualiste completeranno il concorso generale con clavette e nastro. Alle 20.45 verrà assegnato il titolo All-Around.

Domenica 7 giugno il programma si aprirà con le qualificazioni della categoria Giovanile. Nel pomeriggio spazio alle finali di specialità degli Assoluti, alla finale d’Insieme Giovanile e alle premiazioni conclusive che chiuderanno la manifestazione.

Diretta streaming su Volare TV

Tutte le gare, le finali e le cerimonie di premiazione saranno visibili in diretta su Volare TV, il canale della piattaforma OTT Sportface TV dedicato alla ginnastica.

Gli appassionati potranno seguire da casa l’intero evento, mentre risultati, classifiche e punteggi aggiornati saranno disponibili attraverso il portale Gymresult.