Europei Volley Femminile 2026, Italia-Svezia oggi nei quarti: orario e dove vederla in diretta TV e streaming

Le azzurre di Julio Velasco sfidano la selezione scandinava per un posto in semifinale dopo aver superato la Bulgaria negli ottavi. Tutte le informazioni sul match: fischio d’inizio alle 19 e copertura in chiaro su Rai e Sky.

Entra nella fase più calda ed entusiasmante il cammino della Nazionale italiana femminile ai Campionati Europei 2026 di pallavolo. Oggi, mercoledì 2 settembre, la formazione guidata dal commissario tecnico Julio Velasco torna sul parquet per affrontare la Svezia nella sfida secca valida per i quarti di finale del torneo continentale. Dopo aver superato con autorità lo scoglio della Bulgaria agli ottavi, le azzurre cercano il successo che garantirebbe l’accesso alla zona medaglie e la qualificazione tra le migliori quattro squadre d’Europa.

Le azzurre a caccia della semifinale contro la Svezia

Il percorso dell’Italia approda a un crocevia determinante. Di fronte ci sarà una Svezia temibile, formazione guidata dal talento offensivo della stella Isabelle Haak e capace di esaltarsi nelle gare da dentro o fuori. Per Danesi e compagne sarà fondamentale imporre sin dalle prime battute la qualità del servizio e l’efficacia della correlazione muro-difesa, marchio di fabbrica della gestione Velasco, per limitare i punti di forza avversari e capitalizzare al meglio le rotazioni d’attacco.

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Orario fischio d’inizio e dove vedere Italia-Svezia in TV e streaming

Il quarto di finale tra Italia e Svezia andrà in scena questa sera, mercoledì 2 settembre 2026, con fischio d’inizio programmato alle ore 19:00.

L’incontro sarà visibile con una ricca copertura multipiattaforma:

– In chiaro in TV: trasmissione garantita dalla Rai sui propri canali dedicati allo sport.

– In TV su pay-tv: diretta sui canali di Sky Sport per tutti gli abbonati.

– In streaming gratuito: su RaiPlay, accessibile tramite app su smart TV, tablet, smartphone o via web.

– In streaming su abbonamento: tramite Sky Go e NOW, oltre che sulla piattaforma ufficiale della federazione europea EuroVolley TV.