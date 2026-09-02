Vuelta di Spagna, tappa 11: il percorso e i favoriti, occhio ai velocisti

La Vuelta di Spagna entra sempre più nel vivo con la sua undicesima: i velocisti potrebbero avere la meglio, i favoriti di oggi

Oggi la Vuelta di Spagna 2026 regala una giornata di transizione con l’undicesima tappa da Cartagena a Lorca, lunga 153 km e 800 metri. Una frazione relativamente breve che si preannuncia come una nuova occasione per i velocisti, anche se le insidie non mancano.

Subito dopo la partenza, il percorso costiero verso Los Nietos potrebbe essere battuto dal vento laterale, stimolando eventuali attacchi di squadra o fughe. Superata Torre-Pacheco, la corsa si addentra nell’entroterra con un lungo falsopiano che conduce al traguardo di Totana.

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L’unica asperità è l’Alto de Aledo, salita di terza categoria lunga nove chilometri e mezzo, con vetta a circa 33 chilometri dal traguardo. Non si tratta di un’ascesa proibitiva, ma il finale è caratterizzato da un continuo mangia e bevi e da un ultimo chilometro che tira costantemente verso l’alto con pendenze fino al tre per cento, fattore che potrebbe selezionare il gruppo e rendere la volata più dura del previsto.

I favoriti dell’11esima tappa della Vuelta di Spagna

Tra i favoriti spicca il britannico Matthew Brennan della Visma, già protagonista di due successi, affiancato dal compagno Wout van Aert, che cerca riscatto dopo aver sacrificato le proprie ambizioni per la squadra nelle tappe precedenti.

Attenzione anche al danese Mads Pedersen, in cerca di continuità, e al francese Bryan Coquard, fresco vincitore di tappa. Tra gli outsider, l’italiano Alessandro Romele e il sorprendente Bastien Tronchon che potrebbero provare a cogliere l’attimo e inserirsi anche al cospetto degli avversari più attesi.