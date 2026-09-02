Taranto 2026, canottaggio: doppio oro azzurro con Schincariol-Sali e Borgonovo-Christoforakis

Ultima giornata di gare con quattro medaglie per l’Italia: oltre ai due successi nei doppi pesi leggeri arrivano l’argento di Marvucic-Prati e il bronzo di Spirito-Borghi. Gli azzurri chiudono il canottaggio con sette podi.

Due ori, un argento e un bronzo per l’Italia nell’ultima giornata del canottaggio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Gli azzurri fanno bottino pieno nelle quattro finali disputate mercoledì 2 settembre e chiudono la rassegna con sette medaglie complessive.

Le gioie più grandi arrivano dai doppi pesi leggeri: Melissa Schincariol ed Elena Sali conquistano il titolo femminile, mentre Giovanni Borgonovo e Tito Christoforakis salgono sul gradino più alto del podio nella gara maschile.

Schincariol e Sali d’oro nel doppio pesi leggeri

Il primo oro italiano della giornata porta la firma di Melissa Schincariol ed Elena Sali. Nel doppio pesi leggeri femminile le azzurre restano a lungo in lotta con la Grecia, prima di piazzare l’accelerazione decisiva negli ultimi 500 metri.

L’Italia riesce così a prendere il largo nel finale e taglia il traguardo con 3.69 di vantaggio sulle greche. È la sesta medaglia complessiva conquistata dal canottaggio azzurro a Taranto e la prima d’oro.

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Borgonovo-Christoforakis firmano il secondo successo

Poco dopo arriva anche il secondo oro. Nel doppio leggero maschile Giovanni Borgonovo e Tito Christoforakis precedono Grecia e Francia al termine di una prova nella quale fanno la differenza soprattutto nella fase conclusiva.

Il successo porta a sette il totale delle medaglie italiane nel canottaggio nell’edizione tarantina dei Giochi del Mediterraneo.

Argento per Marvucic e Prati nel doppio maschile

Nel doppio maschile arriva invece la medaglia d’argento di Josef Marvucic e Marco Prati.

Gli azzurri superano la Grecia poco prima di metà percorso e riescono a consolidare la seconda posizione. A vincere è la Serbia, vicecampione mondiale 2025, che chiude con 3.20 di vantaggio sull’Italia. Gli azzurri precedono a loro volta la Grecia di 4.35.

Spirito e Borghi di bronzo nel doppio femminile

Podio anche per Aurora Spirito e Sara Borghi nel doppio femminile. La gara viene dominata dalla Grecia, mentre le italiane sono protagoniste di un lungo duello con la Turchia per la terza posizione.

Spirito e Borghi riescono a difendere il podio fino al traguardo, chiudendo con il tempo di 7:23.79 e conquistando il bronzo.

Si chiude così con un bilancio particolarmente positivo l’avventura dell’Italia nel canottaggio a Taranto: sette medaglie complessive, con due ori arrivati proprio nell’ultima giornata.

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