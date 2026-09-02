US Open, super Sonego contro Zverev: passa il tedesco dopo 5 ore

Lorenzo Sonego dimostra tutte le sue qualità mettendo in seria difficoltà Zverev agli US Open: alla fine vince il tedesco

Una maratona epica e inaspettata agli US Open: Lorenzo Sonego fa tremare la testa di serie numero uno Alexander Zverev, arrendendosi solo dopo cinque ore. Il punteggio finale di 6-4, 3-6, 6-7(9), 7-5, 6-4 per il tedesco racconta una prestazione stupenda da parte dell’azzurro, che meritava probabilmente il passaggio del turno.

Il torinese inizia con determinazione, ma cede il primo parziale. La reazione è immediata: nel secondo set, Sonego porta a casa il break sul 5-3 e il match in parità. Il terzo set è un capolavoro di resistenza: sotto nel tie-break, l’azzurro annulla una palla set e chiude 9-7, portando a casa il parziale e mettendo in crisi il rivale.

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Zverev solo dopo 5 ore contro Sonego: applausi per l’italiano

Nel quarto set, l’equilibrio regna fino al 5-5, quando Zverev trova il break decisivo con un’accelerazione di rovescio che induce l’errore fatale. Nel quinto e decisivo parziale, Sonego resiste ancora una volta, annullando palle break e tenendo vivo il sogno.

Tuttavia, un doppio fallo nel quinto gioco gli costa il break del 3-2. Zverev, mostrando la freddezza dei grandi campioni, consolida il vantaggio e chiude 6-4, sfruttando un ultimo diritto in rete dell’italiano.

Le statistiche certificano l’equilibrio assoluto: Sonego sigla 51 vincenti e 16 ace, con il 67% di prime, perdendo per soli 6 punti nel computo totale (169 a 175). Un’uscita a testa altissima per l’azzurro, che dimostra di poter competere ad altissimi livelli contro i migliori giocatori al mondo, regalando al pubblico di New York uno degli incontri più belli del torneo.