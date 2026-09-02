Giochi del Mediterraneo, il programma di oggi 2 settembre: le dirette su Sportface TV

Il programma di oggi 2 settembre ai Giochi del Mediterraneo potrebbe regalare molte soddisfazioni agli italiani: le dirette su Sportface TV e Italia Team TV

Mercoledì 2 settembre sarà una giornata di fuoco per Sportface TV ai Giochi del Mediterraneo 2026. Una giornata ricchissima con ben 45 titoli in palio a Taranto e una copertura capillare che abbraccerà 8 discipline.

Si inizia alle 9:00 con le finali di canottaggio, dove i doppi azzurri sognano il podio, e contemporaneamente con le eliminatorie del karate. Dalle 10:00 spazio al sollevamento pesi, che accompagnerà gli spettatori fino alle 18:30, mentre alle 10:30 la ginnastica artistica accenderà i riflettori sulle finali di specialità, con Ivan Brunello, Sofia Tonelli e Benedetta Gava in gara, tra gli altri.

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Dalla tarda mattinata entra in gioco il tennis tavolo di Giorgia Piccolin e le Medal Series della vela con Ginevra Caracciolo.

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Il programma di oggi a Taranto 2026

Il pomeriggio si infiamma alle 17:15 con l’atletica leggera, regina indiscussa di giornata: 14 finali in programma, con Filippo Tortu e Filippo Dezza nei 200m, Alessandro Sibilio e Alice Muraro nei 400 ostacoli, Sara Fantini nel martello e Daisy Osakue nel disco.

Alle 18:00 tornano le finali della ginnastica artistica, mentre alle 19:30 debutta lo skateboard street, con gli azzurri Irene Panzavolta e Alessandro Mudu in cerca di gloria. La serata si chiude con un gran finale di atletica: le staffette 4×100 mista e 4×400, maschili e femminili, pronte a infiammare il pubblico.

Ricordiamo che le competizioni dei Giochi del Mediterraneo sono visibili su Italia Team TV e Sportface TV. Anche oggi, non mancate l’appuntamento con il grande sport di Taranto.