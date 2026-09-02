Musetti non sbaglia contro Fery: il prossimo avversario agli US Open

Lorenzo Musetti non rischia nulla contro Arthur Fery e avanza agli US Open: ecco chi affronterà al prossimo turno

Lorenzo Musetti ha esordito con il piede giusto agli US Open, superando con grande convinzione il britannico Arthur Fery in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-5 in due ore e nove minuti.

Il sorteggio non era stato clemente, visto che si è trovato di fronte un avversario molto bravo e da non sottovalutare: numero 33 del mondo e recente semifinalista a Wimbledon. Tuttavia, Musetti ha dimostrato di essere in ottima condizione, dominando la partita con autorità e lucidità.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Per diversi tratti del match, l’azzurro è stato impeccabile: sette ace a zero, 22 vincenti contro 17 e un numero di errori non forzati nettamente inferiore (28 contro 43). Il toscano ha vinto il 77% dei punti con la prima di servizio, gestendo con saggezza i momenti di pressione.

Musetti convince agli US Open e guarda con fiducia al prossimo turno

Dopo essersi agevolmente aggiudicato i primi due parziali con due break decisivi, nel terzo set Musetti ha concesso qualcosa in avvio, subendo il primo break del match.

Fery ha provato a rientrare in gara, pareggiando sul cinque pari dopo che l’italiano aveva sprecato un match point. Tuttavia, il tennista di Carrara ha reagito con grande freddezza, strappando nuovamente il servizio all’avversario e chiudendo la pratica sul 7-5.

Ora, al secondo turno, Musetti affronterà la wild card australiana Dane Sweeny, numero 123 del ranking, avanzato dopo il ritiro di Corentin Moutet. La campagna newyorkese dell’azzurro prosegue dunque con il morale alle stelle e la piena certezza di poter competere ai massimi livelli.