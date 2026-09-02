Calciomercato: da Icardi a Brozovic, i possibili colpi dagli svincolati in Serie A

Diversi svincolati devono ancora trovare squadra e quest’anno si tratta anche di calciatori di altissimo livello: tutte le possibilità per gli italiani

Karim Benzema, Riyad Mahrez e Mauro Icardi. Sono solo alcuni dei nomi che quest’anno offre il mercato degli svincolati e diversi club italiani potrebbero decidere di attingervi per rinforzare la propria rosa.

Con la chiusura del calciomercato estivo, c’è un fattore da sottovalutare: una lista ricca di nomi di assoluto spessore, rimasti a sorpresa senza squadra. Oltre ai sopracitati, ci sono anche Jadon Sancho, Marcelo Brozovic e Raheem Sterling, fino a veterani come Sergio Ramos, Paul Pogba e Philippe Coutinho. Anche la Serie A conta illustri nomi senza squadra, come Francesco Acerbi, Stephan El Shaarawy, Juan Cuadrado e Andrea Belotti.

Ma perché così tanti campioni restano liberi? La risposta risiede nelle nuove e stringenti regole finanziarie introdotte per garantire l’equilibrio economico delle società. È stata implementata la Squad Cost Ratio: la somma di stipendi, ammortamenti e commissioni non può superare il 70% dei ricavi.

Di conseguenza, il parametro zero non è più un’affare vero e proprio, ma può rappresentare anche un forte rischio economico.

I calciatori più interessanti a parametro zero per la Serie A

C’è anche da dire che molti di questi atleti hanno superato i 30 anni e hanno stipendi elevati. Attivano da esperienze in campionati ricchi come Arabia Saudita o Turchia, mantenendo pretese economiche di non poco conto.

Spesso, però, la loro condizione fisica non è altrettanto al top. Nessuna big potrebbe davvero mettere sul piatto 18 milioni di euro a stagioni, più le varie commissioni del caso, per chi non gioca regolarmente sul campo da un paio di anni, come Alaba e Carvajal, mentre i club più piccoli non possono permetterselo.

E allora in tanti restano liberi, altri trovano casa. Attenzione a Marcelo Brozovic, per cui la Fiorentina resta parecchio interessata. Acerbi, invece, potrebbe andare al Torino. El Shaarawy è un passo dal Genoa. Per il resto, bisognerà aspettare e sperare nell’offerta giusta.