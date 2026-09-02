Taranto 2026, Sali-Schincariol d’oro e tre podi nel canottaggio: live su Sportface TV

Elena Sali e Melissa Schincariol conquistano l’oro nel doppio pesi leggeri. Argento per Marvucic e Prati, bronzo per Spirito e Borghi. Fiore e Avanzini ai quarti nel karate: pesi, karate e canottaggio live su Sportface TV.

Un oro, un argento e un bronzo: il canottaggio apre con tre medaglie la giornata di mercoledì 2 settembre ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il successo più prestigioso porta la firma di Elena Sali e Melissa Schincariol, prime nel doppio pesi leggeri femminile dopo una finale condotta fin dall’avvio. Pesi, karate e canottaggio sono trasmessi in diretta su Sportface TV.

Canottaggio, Sali e Schincariol conquistano l’oro

Elena Sali e Melissa Schincariol vincono la finale del doppio pesi leggeri femminile davanti a Grecia e Tunisia. Le azzurre prendono subito il comando e aumentano progressivamente il margine sulle avversarie, fino a conquistare il gradino più alto del podio.

Al passaggio dei mille metri l’Italia ha già 1”71 di vantaggio sulla Grecia. Nella seconda parte di gara Sali e Schincariol allungano ancora e completano una prova sempre in testa, regalando il primo oro azzurro della mattinata.

Marvucic e Prati d’argento nel doppio maschile

Nel doppio maschile Josef Giorgio Marvucic e Marco Prati conquistano la medaglia d’argento. La coppia italiana chiude alle spalle della Serbia, mentre la Grecia sale sul terzo gradino del podio.

Gli azzurri occupano la seconda posizione a metà percorso e, nonostante la pressione degli inseguitori, consolidano il proprio piazzamento. A cinquecento metri dall’arrivo il margine sulle imbarcazioni alle loro spalle cresce, consentendo all’Italia di difendere l’argento.

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Spirito e Borghi aprono la giornata con il bronzo

La prima medaglia italiana arriva da Aurora Spirito e Sara Borghi, terze nella finale del doppio femminile. A precederle sono la Grecia, vincitrice dell’oro, e la Turchia, seconda.

Le azzurre transitano in terza posizione ai mille metri e mantengono il piazzamento fino al traguardo, inaugurando una mattinata che vede l’Italia sul podio nelle prime tre finali disputate.

Borgonovo e Christoforakis in gara nel doppio pesi leggeri

Il programma del canottaggio prosegue con la finale del doppio pesi leggeri maschile. L’Italia schiera Borgonovo e Christoforakis contro Egitto, Grecia, Francia e Turchia.

Nell’ultimo aggiornamento la gara è ancora molto equilibrata: la Grecia guida, ma l’imbarcazione azzurra resta vicina. La finale è live su Sportface TV.

Karate, Fiore e Avanzini raggiungono i quarti

Nel karate Matteo Fiore e Matteo Avanzini superano il turno d’esordio. Fiore conquista il successo contro il francese Lardjoum con il verdetto dei giudici e raggiunge i quarti dei -84 kg, dove affronterà l’egiziano Ba.

Avanzini supera invece il macedone Stojanovikj grazie a uno yuko nei secondi conclusivi. Nei quarti dei +84 kg è già impegnato contro l’egiziano Mahmoud: nell’ultimo aggiornamento l’azzurro insegue sul 1-4, con l’incontro ancora in corso. Nel corso della mattinata è atteso anche il debutto di Clio Ferracuti.

Sollevamento pesi, attesa per Toko Kegne

Nel programma del sollevamento pesi sono previste le finali femminili di strappo e slancio. Tra le azzurre impegnate nella corsa alle medaglie c’è Toko Kegne.

Pesi, karate e canottaggio live su Sportface TV

Segui la giornata dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 su Sportface TV: sollevamento pesi, karate e canottaggio sono in diretta sulla piattaforma, per accompagnare gli azzurri nelle sfide per le medaglie.