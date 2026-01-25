Volley femminile, Conegliano ha vinto la Coppa Italia: è la settima volta di fila

Conegliano domina ancora in Italia nel volley femminile: è arrivata la settima Coppa Italia di fila, stavolta ai danni di Scandicci

La palla cade, Conegliano esulta: un copione visto parecchie volte negli ultimi anni, in cui le ragazze in casacca arancione continuano ad alzare al cielo trofei. La grande sfida stagionale con Scandicci si è spostata dalla Serie A1 alla Coppa Italia per una sera e non c’è stata storia. Almeno a giudicare dal risultato.

Forse il 3-0 finale punisce un po’ troppo Scandicci, che comunque è sempre rimasta in partita e ha dato battaglia palla per palla. I vantaggi sono stati decisivi, soprattutto nel primo set, che Conegliano ha messo in cascina con un combattuto 31-29.

Maggior freddezza, quindi, ma anche le giocate delle campionesse. Nel secondo set, infatti, la musica non è cambiata (26-24) e a siglare il successo è stato un terzo set ugualmente equilibrato e terminato 27-25.

Conegliano trionfa in Coppa Italia: continua il duello con la Scandicci

Dopo il Mondiale per club e la sfida punto a punto in Serie A1, stavolta la Coppa Italia era il teatro dei sogni delle due squadre. Si può dire che la maggiore abitudine a vincere e i singoli abbiano fatto la differenza.

Bisogna sottolineare le grandi prove di Isabelle Haak da opposto, che ha chiuso con 20 punti e 3 muri. Benissimo – e non è una novità – anche la schiacciatrice Gabi che ha fatto ancora meglio con 22 punti e 3 muri. Non si può non nominare l’ennesimo successo per Monica De Gennaro. Tutto ciò ha portato alla settima Coppa Italia di fila per Conegliano su otto totali.