Volley femminile, Champions League: Novara vince in rimonta. Playoff garantiti

Novara non sbaglia in Champions League: vittoria pesante contro il PGE Budowlani Lodz nel volley femminile. Rivincita dopo la semifinale di Coppa Italia

Non è un periodo semplice per l’Igor Gorgonzola Novara. Dopo la Coppa Italia, però, c’era subito la possibilità di riscattarsi, stavolta in Champions League. La partita contro il PGE Budowlani Lodz non era per nulla scontata, e si è visto già nel primo set.

I piemontesi hanno commesso qualche errore di troppo e non sono riusciti a imporre fin da subito le loro qualità, cedendo la prima parte di gioco agli avversari. Poi, però, è emersa la tecnica superiore delle italiane che sono riuscite a rimontare prima pareggiando i conti e poi vincendo il terzo set.

Al quarto atto, non c’è stata storia: Novara ha vinto ampiamente e dominando, riscattandosi anche rispetto ai recenti risultati. Si tratta del terzo successo consecutivo nella massima competizione europea.

Novara non perdona il PGE Budowlani Lodz: la classifica

Si trattava di un impegno molto importante. Con questa vittoria, infatti, le piemontesi si sono garantiti i playoff. La classifica parla chiaro e vede il Novara a 10 punti dietro il Fenerbahce.

Una sola vittoria, invece, per il Budowlani Lodz e per il Benfica, anche se i portoghesi hanno una partita in meno e stasera sfideranno le capolista turche. Si tratta di un’affermazione importante, dunque, per il volley femminile in Italia che conferma il suo ottimo momento storico nel movimento. In attesa dei playoff.