Mondiali curling femminile, brutta Italia: la Cina vince 10-3

Una brutta Italia non riesce a fare bene ai Mondiali femminili: arriva una sconfitta pesante contro la Cina, che fa riflettere tutto il movimento

Non era scontato, neppure facile, ma oggi l’Italia femminile del curling era chiamata a rialzarsi dopo un periodo opaco, fatto di polemiche e risultati negative. Le nostre ragazze non avevano brillato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma oggi è arrivata un’altra prova molto negativa, al di sotto delle aspettative.

La Cina sulla carta era alla portata delle Azzurre, che sono inciampate in una prestazione fatta di tante scelte sbagliate, imprecisioni a raffica e prestando presto il fianco alle avversarie. Dal settimo end in poi, le cose sono andate anche peggio.

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Proprio quando in tanti potevano aspettarsi una rimonta da parte di Constantini e compagne, i tanti errori hanno portato la Cina a vincere con il punteggio di 10-3. Addirittura una mano rubata a tre ha messo il punto esclamativo su una serata storta di risonanza mondiale.

I risultati negativi nel curling femminile: è tempo di rivoluzione

Dopo i Giochi di Pechino, l’Italia era al top, o comunque alle primissime posizioni. Ora è rimasto ben poco di quella Nazionale. I dati di precisioni di oggi parlano chiaro: molto male Constantini, che ha chiuso addirittura al 67%, un dato inaccettabile.

Ma non si discosta molto dal 77% di Lo Deserto e dal 73% di Mathis. Così non si va da nessuna parte e questo ko ridimensiona le aspirazioni mondiali. Ora bisogna capire dove si è sbagliato e ripartire al più presto per un futuro migliore. Ma con la certezza che molte cose debbano cambiare.