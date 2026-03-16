Il documentario su Don Bosco arriva su Sky Sport

“Don Bosco. Il Santo dei giovani e dello sport” racconta la figura dell’educatore piemontese e il suo legame con lo sport. Appuntamento sabato 21 marzo alle 22.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Sky Sport dedica uno speciale alla figura di San Giovanni Bosco con il nuovo documentario “Don Bosco. Il Santo dei giovani e dello sport”, in onda sabato 21 marzo alle 22.45 su Sky Sport Uno, disponibile anche in streaming su NOW e on demand.

Il progetto racconta la vita, l’impegno educativo e la visione sociale del sacerdote piemontese, diventato nel tempo un punto di riferimento per l’educazione dei giovani e per il valore formativo dello sport.

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Il racconto di Don Bosco tra educazione e sport

Realizzato da Sky Sport in collaborazione con le Polisportive Giovanili Salesiane, il documentario ripercorre il percorso umano e spirituale di Don Bosco, mettendo al centro l’inclusione, la relazione e la crescita individuale dei ragazzi.

Il racconto si sviluppa attraverso un viaggio tra oratori, parrocchie e campetti, luoghi dove l’eredità educativa del santo continua a vivere ogni giorno. In questi spazi lo sport diventa uno strumento di incontro e di formazione, capace di favorire la crescita personale dei giovani.

Le testimonianze nel documentario

Il documentario raccoglie numerosi contributi istituzionali e testimonianze legate al mondo salesiano e allo sport.

Tra gli interventi presenti:

Cardinale José Tolentino de Mendonça , Prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione della Città del Vaticano

Don Fabio Attard , Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana

Suor Chiara Cazzuola , Madre Generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice

Suor Francesca Scibetta , referente nazionale FMA per le PGS

Don Francesco Preite , presidente di Salesiani per il sociale e referente nazionale CNOS per le PGS

Francesco Motto, direttore dell’Associazione cultori storia salesiana

Le voci del mondo dello sport

Nel documentario, curato da Tommaso Liguori, giornalista di Sky Sport ed ex salesiano, trovano spazio anche numerose testimonianze di ex allievi e protagonisti dello sport italiano.

Tra questi:

Gianni Petrucci , presidente della Federazione Italiana Pallacanestro

Ciro Bisogno , presidente delle Polisportive Giovanili Salesiane

Mauro Berruto , ex CT della nazionale di volley e deputato

Meo Sacchetti , ex CT della nazionale italiana di basket

Francesco Giorgino, giornalista

A completare il racconto anche le voci di atleti e tecnici, tra cui Edoardo Bove, calciatore del Watford, e Valerio Vermiglio, medaglia d’argento olimpica nel volley ad Atene 2004.