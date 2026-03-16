Brilla la stella di Zaynab Dosso: cosa succederà ai Mondiali indoor

Zaynab Dosso si prepara a volare, ancora una volta: verso i Mondiali indoor, le aspettative e la sfida per l’oro

La velocità nell’atletica femminile non è una novità. Diverse atlete negli ultimi anni ci hanno abituato a emozioni incredibili, con stili e categorie diverse, ma sempre con la stessa voglia di fare bene su qualsiasi pista.

L’appuntamento è di quelli pesanti, visto che dal 20 al 22 marzo si disputeranno i Mondiali indoor a Torun, in Polonia, un antipasto decisamente importante in vista della stagione estiva. E tra le stelle che brilleranno con maggiore bagliore per l’Italia c’è sicuramente Zaynab Dosso.

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La giovane campionessa tricolore aveva già ben figurato nelle ultime edizioni. I 60 metri sono il suo pane quotidiano e l’ha già dimostrato con bronzo di Glasgow 2024 e l’argento di Nanchino 2025. Stavolta la prova sarà comunque impegnativa, ma la sua speranza è indubbiamente quella di correre per l’oro.

Dosso e le grandi attese per i 60 metri: avversari e preparazione

Dosso, a 26 anni, sembra arrivata a piena maturazione e ciò si riflette direttamente sulla sua stagione invernale, che è andata anche oltre le attese. Infatti, è scesa finalmente sotto i 7 secondi lo scorso 22 febbraio – proprio a Torun al coperto.

Si tratta del record nazionale italiano (6.99) e della miglior prestazione globale dell’anno a pari merito con Julien Alfred. Sarà proprio lei l’altra grande contendente all’oro.

Ma non bisogna sottovalutare anche Patrizia Van der Weken (7.01 in stagione), la statunitense Jacious Sears, che si è fermata a 7.03 quest’anno, e poi le atlete britanniche. Amy Hunt e Dina Asher-Smith daranno battaglia fino alla fine, esattamente come le giamaicane Jonielle Smith e Brianna Lyston.