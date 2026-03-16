Sorteggio Atp Miami: chi saranno gli avversari di Sinner e Musetti

Sinner e Musetti vogliono fare bene all’ATP Miami: com’è andato il sorteggio e chi potrebbero affrontare nel corso del torneo

Non c’è tempo per fermarsi dopo l’ottima prova di Jannik Sinner, che ha vinto per la prima volta in carriera Indian Wells. E ora si riparte subito da un altro Atp piuttosto importante sia per prestigio, sia per i punti che mette in palio.

Si tratta di Miami, una tappa che potrebbe riservare grandi sorprese anche per gli Azzurri in corsa per il titolo. E, neanche a dirlo, Sinner è tra i favoriti. Il sorteggio è stato effettuato nella giornata di oggi e non è andato male, almeno sulla carta, per l’altoatesino.

L’esordio di Sinner avverrà contro il vincente del confronto tra Damir Dzumhur e un qualificato o un lucky loser. Poi l’avversario più credibile è Corentin Moutet nei sedicesimi, prima di Andrey Rublev e uno tra Jakub Mensik e Felix Auger-Aliassime. Ancora è presto per dirlo.

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Le cose si complicano ovviamente in semifinale dove potrebbe trovare uno tra Alexander Zverev, Daniil Medvedev e l’americano Ben Shelton. Alcaraz, eventualmente, sarà un problema solo in finale.

Il sorteggio di Musetti all’Atp Miami

Le cose sono un po’ più complicate per Lorenzo Musetti, ma c’era da aspettarselo. L’esordio lo vedrà protagonista contro un tennista proveniente dalle qualificazioni, poi ai sedicesimi ci sarà spazio per Tomas Etcheverry, a meno di clamorose sorprese.

Occhio al derby con Flavio Cobolli agli ottavi di finale. Nella stessa parte di tabellone ci sono Alexander Bublik e Alex de Minaur ai quarti, ma occhio alle sorprese Valentin Vacherot e Arthur Fils. In semifinale, l’avversario più probabile sarebbe Carlos Alcaraz, che potrebbe trovare subito sulla sua strada Joao Fonseca.