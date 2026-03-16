Lindsey Vonn si sfoga dopo il terribile infortunio: cosa filtra sul ritiro

Lindsey Vonn ha lasciato tutti con il fiato sospeso dopo il terribile infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina: le ultime sul possibile ritiro

Se le Olimpiadi di Milano Cortina hanno avuto una pagina veramente negativa, si tratta della terrificante caduta di Lindsey Vonn. Le sue immagini stesa immobile in terra in preda al dolore hanno fatto il giro del mondo e purtroppo causando grande tristezza in tutti gli appassionati.

Da allora sono passate già diverse settimane, e per fortuna una delle più grandi di sempre sta recuperando al meglio. Certo, ci vorrà ancora tanto tempo per vederla ancora in pista e, a 41 anni, in molti hanno dato per scontato che la sua apparizione a Milano Cortina fosse davvero l’ultima. Uno scenario devastante dopo una carriera ricca di vittorie.

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Se c’è qualcosa di sicuro, attualmente, è che Vonn non ha alcuna intenzione di mollare e l’ha dimostrato anche un recente episodio con un utente su X. Lui incalzava sul ritiro e lei ha risposto in maniera piuttosto piccata: “Amo sciare, non capisco cosa ci sia di così difficile da capire. Non sono pronta a parlare del mio futuro nello sci“.

Vonn e le sue idee sul ritiro: le ultime

Ha chiuso anche in maniera piuttosto netta alle pressioni che le stanno arrivando dall’esterno: “È stato incredibile tornare numero uno al mondo a 41 anni e stabilire nuovi record nel mio sport, ma alla mia età sono l’unica a poter decidere del mio futuro. Non ho bisogno del permesso di nessuno per fare ciò che mi rende felice“. E ha chiuso con: “Vi farò sapere quando avrò deciso”.

La sensazione è che davvero Vonn non sappia cosa ne sarà del suo futuro e probabilmente deciderà solo tra qualche mese. In un altro episodio in cui parlava con dei fan sui social ha precisato ancora una volta: “Non significa che continuerò a gareggiare solo perché non sono pronta a parlare del mio ritiro. Affronterò il problema quando sarà il momento”.

E ancora: “Se la numero 1 al mondo ha ormai superato il suo apice, che dire allora delle atlete dietro di me che hanno la metà dei miei anni? Dovrebbero ritirarsi?”.