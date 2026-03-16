Miami Open 2026 su Sky e NOW: programmazione completa, Sinner guida gli azzurri dal 17 al 29 marzo

Secondo combined ATP Masters 1000 e WTA 1000 della stagione sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Con Sinner anche Musetti, Cobolli, Darderi e Berrettini. Studi prepartita ogni giorno alle 15.45, inviato Mangiante a Miami.

Archiviato Indian Wells, il grande tennis si sposta a Miami. Da martedì 17 a domenica 29 marzo va in scena il “Miami Open presented by Itaú”, secondo appuntamento stagionale combined dei circuiti ATP Masters 1000 e WTA 1000 negli Stati Uniti, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La sede è l’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida, sui campi in cemento che rappresentano l’ultimo grande palcoscenico nordamericano prima dell’inizio della stagione europea sulla terra rossa, con i tornei di Monte Carlo, Madrid e Roma — tutti in programma su Sky Sport e NOW.

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Gli azzurri in campo

Nel tabellone maschile Jannik Sinner guida la pattuglia italiana dopo la vittoria di Indian Wells. Con lui nel main draw anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini. Sul fronte WTA, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono già qualificate per il tabellone principale.

La squadra Sky Sport

La copertura editoriale del torneo è affidata ai telecronisti Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Alessandro Sugoni, Dario Massara, Federico Ferrero, Riccardo Bisti e Lorenzo Cazzaniga. Il commento tecnico sarà di Paolo Bertolucci, Barbara Reggi, Laura Golarsa, Salvatore Caruso, Laura Garrone e Andrea Arnaboldi. Angelo Mangiante seguirà il torneo come inviato a Miami. Su Sky Sport 24 aggiornamenti costanti, collegamenti live e interviste. Ogni giorno studi prepartita alle 15.45 su Sky Sport Tennis e Sky Sport 24. Disponibili anche Sky Sport Plus (canale 203, con accesso a immagini live dai campi via tasto verde del telecomando Sky Q o tasto interattività di Sky Glass) e, per i clienti NOW, Extra Match con canali aggiuntivi prodotti direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti anche su Skysport.it, sui social di Sky Sport e tramite la newsletter Circoletto Rosso di Sky Sport Insider, curata da Angelo Carotenuto.

La programmazione completa su Sky e NOW

Martedì 17 marzo Sky Sport Tennis: diretta dalle 16.00

Mercoledì 18 marzo Sky Sport Tennis: diretta dalle 16.00 Sky Sport Arena: diretta dalle 16.00 Sky Sport Mix: diretta dalle 16.00 (fino alle 21.00)

Giovedì 19 marzo Sky Sport Tennis: diretta dalle 16.00 Sky Sport Arena: diretta dalle 16.00

Venerdì 20 marzo Sky Sport Tennis: diretta dalle 16.00 Sky Sport Mix: diretta dalle 16.00 (fino alle 20.15)

Sabato 21 marzo Sky Sport Tennis: diretta dalle 16.00 Sky Sport Arena: diretta dalle 21.30

Domenica 22 marzo Sky Sport Tennis: diretta dalle 16.00 Sky Sport Arena: diretta dalle 21.00

Lunedì 23 marzo Sky Sport Tennis: diretta dalle 16.00 Sky Sport Uno: diretta dalle 16.00 Sky Sport Arena: diretta dalle 16.00

Martedì 24 marzo Sky Sport Tennis: diretta dalle 16.00; dalle 19.00 1° quarto di finale femminile; da mezzanotte 2° quarto di finale femminile Sky Sport Uno: diretta dalle 16.00 (fino alle 19.00) e dalle 21.00 Sky Sport Arena: diretta dalle 16.00

Mercoledì 25 marzo Sky Sport Tennis: dalle 18.00 3° quarto di finale femminile; dalle 20.00 1° quarto di finale maschile; da mezzanotte 4° quarto di finale femminile; dall’1.30 2° quarto di finale maschile Sky Sport Uno: dalle 18.00 3° quarto di finale femminile; dalle 20.00 1° quarto di finale maschile; da mezzanotte 4° quarto di finale femminile; dall’1.30 2° quarto di finale maschile

Giovedì 26 marzo Sky Sport Tennis: dalle 18.00 3° quarto di finale maschile; dalle 20.00 1° semifinale femminile; da mezzanotte 4° quarto di finale maschile; dall’1.30 2° semifinale femminile Sky Sport Uno: dalle 18.00 3° quarto di finale maschile; da mezzanotte 4° quarto di finale maschile; dall’1.30 2° semifinale femminile

Venerdì 27 marzo Sky Sport Tennis: dalle 20.00 1° semifinale maschile; da mezzanotte 2° semifinale maschile Sky Sport Uno: da mezzanotte 2° semifinale maschile

Sabato 28 marzo Sky Sport Tennis: dalle 17.30 finale doppio maschile; dalle 20.00 finale singolare femminile

Domenica 29 marzo Sky Sport Tennis: dalle 18.30 finale doppio femminile; dalle 21.00 finale singolare maschile