Serie A, tre indicazioni dalla 29esima giornata: dallo scudetto allo scatto salvezza

La 29esima giornata di Serie A si è appena conclusa: i segnali che sono arrivati da partite per potrebbero essere decisive per tutti gli obiettivi

Ma chi se lo prende questo scudetto? La domanda sorge spontanea quando c’è l’Inter che ha frenato all’improvviso e le altre dietro che non scattano. Ma andiamo con ordine. La Beneamata si trovava ad affrontare un’Atalanta ferita dalla Champions League.

Ne è uscita una partita equilibrata, finita 1-1, ma con un’incredibile scia di polemiche per un fallo non fischiato a Dumfries nel gol del pareggio e un rigore non ravvisato su Frattesi. E l’Inter è ancora in silenzio stampa.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Alle sue spalle, il Milan aveva la grande occasione di andare a -5 e mettere in crisi la capolista. Ma la Lazio ha ritrovato il suo pubblico, giocato una grande partita e ha addirittura permesso ai nerazzurri di allungare. Ora sono 8 i punti di distacco, quando mancano 9 giornate alla fine.

A sorridere è solo il Napoli, che ha vinto in rimonta contro il Lecce 2-1 e ha ritrovato De Bruyne e McTominay. Qualche tifoso crede ancora che i partenopei possano farcela per il titolo.

La Fiorentina vince a Cremona, il Como vola

Anche la corsa Champions è piuttosto interessante. Il Como ha vinto lo scontro diretto contro la Roma, anche qui con non poche polemiche arbitrali, e ora è quarto in solita. Bene anche la Juventus che ha vinto contro l’Udinese.

Ma forse il dato più importante è quello di giornata. La Fiorentina ha battuto 1-4 la Cremonese e ha effettuato il primo vero scatto salvezza da inizio stagione. Ora è 16esima e a +4 dal terzultimo posto.