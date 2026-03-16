NBA su Sky e NOW, la settimana dal 16 al 22 marzo: otto partite in diretta, dai Lakers ai Celtics. Banchero, Wembanyama e Doncic in campo

Inizia l’ultimo mese di regular season con un palinsesto ricco: Atlanta-Orlando apre stanotte, poi i Lakers due volte, i Clippers contro gli Spurs di Wembanyama, Milwaukee-Cleveland, Denver-Philadelphia e il gran finale domenica con Boston-Minnesota. Tutto su Sky Sport Basket, Max e Uno.

L’ultimo mese di regular season NBA entra nel vivo con otto partite in programma questa settimana su Sky e in streaming su NOW. Dal 16 al 22 marzo, la Casa dello Sport propone un palinsesto intenso che abbraccia tutte le sfide chiave verso i playoff, con nomi del calibro di Banchero, Wembanyama, Doncic, Tatum e Anthony Edwards.

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Stanotte: Atlanta-Orlando, Lakers a Houston, Clippers-Spurs

Si parte nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo. Alle 0.00 su Sky Sport Basket Atlanta misura le proprie ambizioni playoff contro gli Orlando Magic di Paolo Banchero. Alle 2.30, sempre su Sky Sport Basket, i Los Angeles Lakers di Luka Doncic affrontano i Rockets a Houston in una sfida per le posizioni alte della Western Conference (replica martedì 17 alle 11 e alle 15.15, con la telecronaca di Dario Vismara e il commento di Mauro Bevacqua). Alle 3.00 su Sky Sport Max, i Los Angeles Clippers aprono le porte dell’Intuit Dome a Victor Wembanyama e ai suoi San Antonio Spurs, già certi di un posto ai playoff e ancora in corsa per chiudere la regular season al primo posto a Ovest.

Notte tra martedì 17 e mercoledì 18: Bucks-Cavaliers e Nuggets-76ers

All’1.00 su Sky Sport Basket i Milwaukee Bucks cercano una vittoria importante in chiave postseason contro i Cleveland Cavaliers. Alle 3.00 su Sky Sport Max, i Philadelphia 76ers fanno visita ai Denver Nuggets alla Ball Arena.

Notte tra giovedì 19 e venerdì 20: Lakers a Miami

All’1.00 su Sky Sport Basket tornano in campo i Lakers, in trasferta a Miami contro gli Heat del nuovo recordman di punti Bam Adebayo.

Domenica 22 marzo: Denver-Portland e il gran finale Celtics-Timberwolves

Domenica 22 marzo alle 22.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket va in scena Denver-Portland, con la telecronaca di Francesco Bonfardeci e il commento di Matteo Soragna (replica lunedì 23 marzo alle 9). A chiudere la settimana, nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 marzo all’1.00 su Sky Sport Basket, i Boston Celtics del ritrovato Jayson Tatum sfidano i Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards (replica lunedì 23 marzo alle 11, con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento di Davide Pessina).

La programmazione completa

Notte lunedì 16-martedì 17 marzo: ore 0.00 Atlanta-Orlando (Sky Sport Basket, commento originale); ore 2.30 Houston-Los Angeles Lakers (Sky Sport Basket, commento originale; replica martedì 17 ore 11 e 15.15, telecronaca Vismara/Bevacqua); ore 3.00 Los Angeles Clippers-San Antonio (Sky Sport Max, commento originale). Notte martedì 17-mercoledì 18 marzo: ore 1.00 Milwaukee-Cleveland (Sky Sport Basket, commento originale); ore 3.00 Denver-Philadelphia (Sky Sport Max, commento originale). Notte giovedì 19-venerdì 20 marzo: ore 1.00 Miami-Los Angeles Lakers (Sky Sport Basket, commento originale). Domenica 22 marzo: ore 22.00 Denver-Portland (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, telecronaca Bonfardeci/Soragna; replica lunedì 23 ore 9). Notte domenica 22-lunedì 23 marzo: ore 1.00 Boston-Minnesota (Sky Sport Basket, commento originale; replica lunedì 23 ore 11, telecronaca Tranquillo/Pessina).