Volley A1, Conegliano fa 2 su 2: Busto resiste ma cede in tre set al PalaVerde

Conegliano non sbaglia e centra la seconda vittoria consecutiva nella Serie A1 femminile 2026-2027. Al PalaVerde le campionesse d’Italia superano Busto Arsizio 3-0 con i parziali di 25-9, 25-21, 27-25, al termine di una sfida che cambia volto dopo un primo set dominato dalle padrone di casa. Le pantere partono fortissimo, poi devono alzare il livello per respingere il ritorno delle lombarde e chiudere la pratica senza concedere set.

Primo set senza storia, poi Busto cambia passo

La partenza di Conegliano è impressionante: 8-5, 16-7 e poi 21-9 prima del rapidissimo 25-9 che indirizza subito il match. Busto fatica a trovare continuità in attacco e soffre soprattutto il sistema muro-difesa delle venete.

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Nel secondo parziale, però, la squadra di Barbolini reagisce, sale fino all’8-5 e poi al 16-13, mettendo per la prima volta vera pressione alle padrone di casa. Conegliano resta però lucida, ribalta il set nel finale e chiude 25-21.

Haak trascina, Folie MVP: Conegliano chiude ai vantaggi

Il terzo set è il più combattuto. Busto resta avanti in diversi momenti, ma Conegliano ricuce ogni volta e porta la frazione ai vantaggi, imponendosi infine 27-25. Sul piano individuale, Isabelle Haak è la miglior realizzatrice delle Pantere con 18 punti, mentre Gabi e Sarah Fahr ne aggiungono 9 a testa. Premi da MVP per Raphaela Folie, autrice di 6 punti e 3 muri. Tra le ospiti spiccano i 15 punti di Lena Grozer e i 12 di Yukiko Wada.

A fare la differenza sono soprattutto i 12 muri vincenti di Conegliano contro i 4 di Busto e il 43% in attacco delle venete contro il 3’% delle lombarde. Il 3-0 finale è netto, ma racconta solo in gran parte una gara che, dopo il primo set, Busto ha saputo rendere più combattuta.